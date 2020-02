„Mnoho lidí jezdí do Itálie, jak pracovně, tak na dovolené. Předpokládáme, že budeme testovat čím dál tím více lidí a také porostou počty občanů v karanténě,“ uvedl Pazdiora.

Online reportáž Koronavirus 27.02. 12:02 "Prosím občany, aby nepropadali panice, není k tomu jakýkoliv důvod," vzkazuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Po návratu ze severní Itálie chce testovat pouze lidi s horečkou. 27.02. 11:48 Čína uvedla, že asi čtrnáct procent lidí, kteří měli koronavirus, ale zotavili se a byli propuštěni z nemocnice, byli na virus znovu testováni pozitivně. 27.02. 11:39 E-neschopenka je podle ministryně Maláčové dobře připravena na případný nápor, projekt totiž důkladně otestovala už epidemie chřipky, kdy byl nápor obrovský. Ministerstvo práce a sociálních věcí prý intenzivně komunikuje s resortem zdravotnictví například o tom, jak připravit domovy pro seniory. Hlavní kompetenci v tomto ohledu mají hygienici, zdůrazňuje Maláčová. 27.02. 11:25 Na ministerstvu práce a sociálních věcí zasedal krizový štáb. "Je potřeba zachovat klid a nešířit paniku. Důležité je, abychom byli dobře připraveni. Myslím, že na tom velmi dobře pracujeme," řekla šéfka resortu Jana Maláčová(ČSSD). Štáb na MPSV řešil, jak na případnou epidemii připravit sociální služby, firmy i samotné zaměstnance. Podle vývinu situace štáb zasedne příští týden znovu, avizovala Maláčová. Celá on-line reportáž ZDE

Ještě včera se čekalo na to, jak dopadnou výsledky studentů Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, kteří se v úterý 25. února vrátili z Íránu. „První skupina (šest studentů) přiletěla brzy ráno, druhá skupina (dva vyučující a jedna studentka) dorazila do Prahy krátce po poledni. Nikdo z nich nevykazoval žádné známky onemocnění, ale z preventivních důvodů byly všem provedeny testy. První skupina má výsledky negativní, druhá by se je měla dozvědět ještě během středy. Všichni nyní budou ve čtrnáctidenní domácí karanténě,“ informovala včera mluvčí ZČU Šárka Stará.

Univerzita má po světě i další studenty a akademiky. V Číně je jeden, v Itálii a Rakousku je jich sedm. „Jde o počty studentů v daných zemích, nikoliv přímo v zasažených regionech,“ doplnila Stará.

NEMOCNICE VE STŘEHU

Na případné pacienty nakažené koronavirem se připravuje Fakultní nemocnice Plzeň. Aktivně spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí . „V rámci nemocnice jsou vydané postupy, které musí všichni zaměstnanci dodržovat. Veřejnost informujeme pomocí webových stránek,“ uvedl vedoucí lékař epidemiologického oddělení Jaroslav Jirouš. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň má připravené pracoviště izolace s deseti lůžky. „Pokud bude u pacienta prokázán pozitivní test na koronavirus, bude transportován speciálně upraveným vozem do nemocnice Na Bulovce,“ uvedl Jirouš.

LIDÉ VYKOUPILI ROUŠKY

S tím, jak se blíží ohniska nákazy koronaviru k českému území, stoupá nervozita obyvatel. Obrovský zájem se strhl o roušky a respirátory. V obchodech i lékárnách jsou beznadějně vyprodané, znepokojení lidé si dokonce ve velkém kupují i zásoby trvanlivých potravin.

„Od konce ledna do úterý se prodalo téměř šest tisíc roušek. Největší nával byl v pondělí, to se jich prodalo nejvíce. Máme už jen pár stovek, jinak je vyprodáno,“ řekla prodavačka v klatovském obchodě v Dragounské ulici.

Zvýšená poptávka je také na hranicích s Německem. „Lidé volají a ptají se na roušky a respirátory. My je ale nemáme. Osobně jsem si chtěl koupit respirátor v Německu, ale tam je zcela vyprodáno. Do naší lékárny jsem chtěl objednat hygienické gely, už to ale není možné, jsou rovněž vyprodané,“ řekl lékárník z lékárny v Alžbětíně Vladimír Spurný.

Poslední dvě roušky měli na prodej včera po poledni v lékárně v obchodním centru Olympia v Plzni. „Lidé už vykoupili všechno. Neodradí je ani to, když se jim snažíme vysvětlit, že roušky je před nákazou neochrání,“ tvrdila Deníku lékárnice.

V ulicích Tachova nikoho s rouškou přes ústa nepotkáte. Přesto v prodejně zdravotnických potřeb roušky nemají. V uplynulých týdnech jich prodali pět balíků, tedy pět set. „Zájem v poslední době je mnohokrát vyšší než před několika týdny,“ uvedla zdejší pracovnice. Roušky však vyprodali a momentálně je problematické je sehnat i od dodavatelů.

VÝROBCE NESTÍHÁ

S výskytem koronaviru je každodenně pod palbou telefonátů také kašperskohorská firma Medica Filter, která se zabývá výrobou jednorázového zdravotnického materiálu. Mají i desetimilionové poptávky z celého světa, které nemají šanci vykrýt. „Nárůst je enormní. Lidé mají strach, chtějí se chránit. Připravují se nemocnice, lékárny, ale i jednotlivci. Největší poptávka je po ústenkách, rouškách a respirátorech. Zájem je enormní a nedá se zvládnout. Byl to velký fofr a nedalo se na to v podstatě předem připravit,“ informovala jednatelka firmy Lucie Polívková.

Kvůli šíření nové nemoci se na Krajském úřadu v Plzni uskutečnila koordinační schůzka. Zúčastnili se jí zástupci záchranných sborů, Krajské hygienické stanice a Krajského vojenského velitelství Plzeň. Hejtmanství lidem doporučilo zvážit návštěvu zemí s výskytem koronaviru. „V případě návratu z rizikových oblastí doporučujeme telefonickou konzultaci s praktickým lékařem,“ uvedla mluvčí Alena Marešová. (bh, dl, pro, jk)