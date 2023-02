Silnice první třídy I/20 směrem na Nepomuk na jižním Plzeňsku a na ní křižovatka s odbočkou na obec Klášter. Před několika dny zde došlo k tragické dopravní nehodě, kdy se na mokré silnici srazilo osobní auto a autobus. Řidič auta na místě zemřel, v autobusu utrpěli dva lidé lehčí zranění. Zdaleka to však nebyla jediná nehoda na tomto místě za poslední dobu. A bohužel ani jediná smrtelná.

Reportér Deníku se proto rozhodl zmíněnou trasu vyzkoušet a odhalit její záludnosti. Po projetí Měcholup vede silnice kolem obce Prádlo a začíná kopírovat řeku Úslavu, která teče po levé straně. Následuje dlouhá rovinka a řidič má dobrý výhled. Leckoho to svádí k rychlé jízdě. Náhle se ale silnice ztrácí z řidičova pohledu za terénním zlomem, kde navíc zahýbá doprava. A právě v tomto místě je odbočka vlevo na obec Klášter. Pokud na tomto místě někdo odbočuje, rychle jedoucí auto za ním nemá téměř šanci zareagovat a vznikají zde velmi nebezpečné situace. Aby toho nebylo málo, silnice je v těchto místech i často vlhká a v zimním období velmi rychle namrzá. Riziko havárie se tím násobí.

Není bez něj ani cesta v opačném směru. Odbočka na Klášter je tentokráte vpravo po směru jízdy, úzká silnička od hlavní prudce klesá a je skrytá za terénní nerovností. Řidiče neznalé místní situace může překvapit zdánlivě bezdůvodně zpomalující vozidlo chystající se odbočovat.

„Takových nehod zde už bylo strašně moc, je to opravdu nebezpečné místo. Jezdím tudy každý den a bouraček už jsem viděla hodně. Včetně té poslední tragické,“ říká Klára Michálková z Nepomuku. Během našeho rozhovoru nedaleko této křižovatky jsme byli svědky hned dvou nebezpečných situací. „A přesně takhle se to stane, nezodpovědný rychle jedoucí řidič nevidí za zlom a v zatáčce ho tam překvapí stojící odbočující vozidlo. To mají šanci vidět jen řidiči kamionů, kteří sedí v kabině výš,“ zlobí se Michálková.

O nebezpečné křižovatce samozřejmě dobře ví i starosta obce Klášter Lukáš Brož. „Znám to tam moc dobře, sám tam jezdím s největší opatrností a když odbočuju, raději dávám blinkr dlouho dopředu, abych auta za sebou včas upozornil, že budu zpomalovat,“ přiznává. „Už ale jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic. Prodali jsme jim některé okolní pozemky, aby se tato nebezpečná křižovatka mohla rozšířit. Silnice by se měla více narovnat, aby zatáčka nebyla tak ostrá. Vznikl by i samostatný odbočovací pruh k nám na Klášter,“ oznamuje dobrou zprávu starosta.

Jeho slova potvrzuje mluvčí ŘSD Adam Koloušek: „Dokončujeme majetkoprávní činnost. Samotný projekt už má vydané stavební povolení a v podstatě hotovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Ještě v tomto roce bychom chtěli udělat výběrové řízení na zhotovitele. Samotná stavba je pak plánovaná na příští rok."

