Epidemická situace v Plzeňském kraji se i nadále zhoršuje. Týdenní nárůst nových případů je podle informací Krajské hygienické stanice Plzeň (KHS) značný. Informovala o tom mluvčí kraje Helena Frintová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V posledním mezitýdenním srovnání došlo k nárůstu o 16,2 procent (celkem se jednalo o 5 404 případů). Nejvíce se onemocnění v současné době vyskytuje v dětských věkových skupinách 0 až 14 let a 15 až 19 let a poté ve věkové skupině 55 až 64 let. "S ohledem na vzrůstající počet onemocnění v dětských věkových skupinách posílila KHS Plzeň kapacitu telefonních linek, aby mohla být lépe řešena situace ve školách," uvedla mluvčí s tím, že v pondělky a středy budou tyto linky v provozu od 7:00 do 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek vždy od 7:00 do 15:00. V odpoledních hodinách a o víkendu je k dispozici telefonní linka 1221 s provozem od 8:00 do 19:00 hodin.