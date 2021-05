Diváci musejí také podle aktuálních nařízení splnit jednu z dalších podmínek. A to negativní PCR test na koronavirus starý nejvýše 7 dní nebo antigenní starý nejvýše 72 hodin, potvrzení prodělání covidu maximálně 180 dnů před akcí, aplikaci alespoň první dávky očkování, od které uběhlo nejméně 22 dní, či alespoň 14 dní od ukončeného očkování.

Na své diváky se už těší v plzeňském Divadle J. K. Tyla, které má připravený program až do začátku divadelních prázdnin, a to včetně novinek. Už ve středu tak před diváky vystoupí herci muzikálového souboru s představením Elisabeth. „Osobně jsem šťastný, že konečně můžeme hrát pro diváky. A i když poloviční kapacita pro nás není finančně tak přínosná, nemůžeme se dočkat. I během uzavření jsme neustále zkoušeli, hráli představení před prázdným hledištěm, abychom udrželi repertoár a mohli co nejdříve po rozvolnění otevřít. A pro herce je samozřejmě lepší, aby hráli aspoň pro nějaké diváky, i kdyby to mělo být jen deset procent kapacity,“ řekl ředitel divadla Martin Otava.

V předprodeji mají zatím diváci největší zájem o muzikály. „Ty jsou skoro vyprodané, zájem o představení u ostatních souborů zatím není takový. Z povolené kapacity máme prodanou maximálně polovinu vstupenek. To nás trochu zarazilo, protože jsou mezi nimi i novinky jako Netopýr. Buď se lidé pořád bojí covidu, i když na zahrádkách u restaurací to tak nevypadá, nebo je to proto, že nevědí, co se po nich při vstupu bude chtít,“ přemítal Otava.

Kromě výše uvedených podmínek projdou lidé při vstupu do divadla také měřením tělesné teploty a pokud bude vyšší než 37,2 ⁰C, nebudou do divadla vpuštěni.

Pluto až v září, Alfa se už chystá

Svoji činnost naopak nezahájí soukromé Divadlo Pluto. „Na rozdíl od jiných divadel si na sebe musíme vydělat sami a to při poloviční kapacitě nejde, potřebujeme stoprocentní návštěvnost. Znovu divadlo otevřeme až po prázdninách,“ vysvětlila principálka Jindřiška Kikinčuková, která ale hledá možnosti, jak si alespoň v létě zahrát na venkovních scénách.

Na představení před diváky se už chystají i v Divadle Alfa „Otevření divadla už se nemůžeme dočkat. Věříme, že se nám podaří při dodržení všech opatření začít od června hrát naživo před diváky,“ sdělil ředitel Alfy Jakub Hora.

Její členové se ale představí publiku už 30. května ve Štruncových sadech během festivalu nového divadla Nastevřeno. Ten se v Plzni uskuteční od čtvrtka do neděle a vedle programu v on-line prostředí nabídne hlavně představení ve veřejném prostoru.

Koncerty zatím venku

Hrát už mohou také kina, zavřená zatím dál zůstávají multikina Cinestar a CinemaCity v Plzni, v kraji tak mohou lidé zajít alespoň do menších sálů. Otevřela se kina například v Sušici, v Klatovech a v plzeňské Měšťanské besedě.

Ta na svém webu stále nabízí on-line nejen filmy, ale také koncerty či divadlo, pomalu se ale chystá i start běžného programu. Už příští středu se na její zahradě uskuteční další koncert ze série Po siréně swing, na červen se v sále připravuje vystoupení Plzeňské filharmonie. Živé koncerty se už rozjely i na zahrádce plzeňského Zach‘s pubu, ve čtvrtek tam zahraje Poitín, příští týden se chystají Vladimír Merta a Xavier Baumaxa.

Na pravidelné koncerty v sálech si ale hudební fanoušci budou muset až na výjimky nejspíš ještě nějaký čas počkat. „Myslím si, že by se koncerty mohly uvnitř rozjet někdy v září. Kontrolovat testy nebude problém, ale problém vidím v tom, že si ho nikdo nepůjde udělat, aby šel na koncert. Nikdo kvůli koncertu nebude dávat další peníze za testy,“ uvedl už dříve Jan Patlejch, který pořádá koncerty v sušické Sokolovně. Navíc podle něj nemá smysl pořádat takové akce, dokud při nich platí zákaz prodeje občerstvení.

Podmínky pro návštěvu Divadla J. K. Tyla:

Vstupenky lze zakoupit on-line na webových stránkách divadla, v síti Plzeňská vstupenka nebo osobně v pokladně předprodeje ve Velkém divadle. Při nákupu vstupenek bude nutné zanechat kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon nebo e-mail, a to pro účely případného epidemiologického šetření). Kapacita hlediště každé divadelní scény bude snížená na polovinu a bude nutné dodržovat i nastavená doporučení. Na základě rozhodnutí vlády diváci budou muset předložit:

test s negativním výsledkem (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dní) nebo

potvrzení o aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní nebo potvrzení starší 14 dnů o ukončeném očkování nebo

potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, ne starší 180 dní

U dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o testování ze své školy či čestné prohlášení zákonného zástupce o absolvování požadovaného testu.

V případě, že divák požadovaná potvrzení nepředloží, vyhrazuje si divadlo právo mu vstup do prostor divadla neumožnit, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Všichni diváci musí absolvovat měření tělesné teploty při vstupu do divadla.

Platí povinnost ochrany dýchacích cest podle platných nařízení po celou dobu přítomnosti v divadle.

Platí povinnost dodržování rozestupů 2 metry.

Sezení je možné pouze na vyhrazených místech podle zakoupené vstupenky.

Desinfekční prostředek na ruce je k dispozici u vstupu a v diváckých prostorách divadlo.

Občerstvení není v divadle povolené.

Šatna není k dispozici.

Pokud do divadla divák nepřijde z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu nemoci či karantény, vstupné se nevrací, ale vstupenky jsou přenosné.

Vstupné se nevrací ani v případě naměření tělesné teploty vyšší než 37,2 ⁰C.

