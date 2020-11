Zrušení superhrubé mzdy, které schválila poslanecká sněmovna, sice přinese lidem více peněz při výplatě, ale zároveň bude znamenat nižší příjmy pro státní pokladnu. Doplatí na to rozpočty obcí, které přijdou minimálně o 22,1 miliardy korun, a také kraje, jež dostanou méně o téměř osm miliard korun. Budou proto muset omezit některé investice. Lidé tak sice budou mít víc v peněžence, ale nedočkají se například plánované opravy své ulice. A i dalších zásadnějších věcí.

Obce řeší, na co nebudou peníze

„Letos jsme měli rozpočet osmnáct milionů, ale negativně se do něj promítla koronavirová omezení, takže je cca sedmnáct milionů. A příští rok to bude ještě o dva miliony méně,“ posteskla si starostka Kozolup na Plzeňsku Michaela Opltová. V ohrožení je podle ní hned několik zásadních projektů. Například je otázkou, zda budou peníze na dofinancování protipovodňových opatření a revitalizaci Kozolupského ostrova. Problémy budou podle starostky i se zázemím pro fotbalisty, které by mohlo být příští rok sice dokončeno, ale už nebude na vybavení. „Už roky bojujeme o úpravu nebezpečné křižovatky. Minulý týden byla dokončena projektová dokumentace za více než milion, což mi udělalo obrovskou radost. Ale teď je otázkou, jestli na tuto významnou akci budou finance, ať již krajské nebo naše obecní. Troufnu si říct, že teď, kdy je tam každý týden bouračka a jsou v ohrožení děti, by většina našich lidí oželela peníze navíc a byla by raději, kdyby byly finance na křižovatku,“ myslí si Opltová.

Odhadem dva miliony korun budou muset příští rok oželet v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. „Máme štěstí v tom, že nyní nemáme projekt, který bychom kvůli tomu museli zastavit. Jsme teď spíše ve fázi příprav. Plánování akcí na příští rok ale bude složité. V ohrožení je vybudování nového přístupu do zdravotního střediska, po němž volají lékaři i pacienti, nebo opravy některých komunikací, které jsou ve velmi špatném stavu,“ řekl Deníku starosta městyse Jan Bozděch.

Okresní město Klatovy přijde příští rok podle odhadu starosty Rudolfa Salvetra o 25 až 30 milionů korun. „Je to pro nás rána. Těžko se pustíme do velkých projektů. Například do zásadní přestavby bývalé porodnice na zařízení, které by mělo sloužit lidem vyššího věku s různými nemocemi stáří. Nechceme zatím sahat do provozních peněz, které poskytujeme např. na podporu sportovní činnosti, neboť kluby to mají velmi složité, ale budeme se muset zamyslet třeba nad tím, že místo pěti komunikací opravíme jen tři. I to může nastat,“ upozornil Salvetr s tím, že šetřit se může i na příspěvkových organizacích města. Složité to bude i s podílem Klatov na obchvatu města.

Méně o 330 milionů

O stovky milionů přijde Plzeňský kraj. „V letošním roce už jsme se kvůli koronavirové krizi s jedním výpadkem daní setkali. Po schválení superhrubé mzdy jsme teď museli snížit návrh rozpočtu o dalších 330 milionů korun,“ řekl Deníku náměstek hejtmanky pro ekonomiku, majetek a investice Pavel Karpíšek.

Čeho přesně se škrty dotknou, není jasné. „Určitě se ale budou snižovat provozní náklady našich příspěvkových organizací a nemocnic. Rovněž se budou muset zrušit nebo zpomalit některé připravované projekty, které konkrétně to budou, ale zatím ještě nemohu upřesnit. Určitě se to ale nebude týkat rozestavěného Západního okruhu Plzně a dalších projektů, které jsou rozběhnuté,“ popsal náměstek s tím, že škrty se projeví rovněž na dotačních programech. Některé z nich budou totiž podle Karpíška značně poníženy. „To mě mrzí ze všeho nejvíce. O všem budeme jednat příští týden. Přesnější informace budu mít po jednání rady kraje 30. listopadu,“ uzavřel.