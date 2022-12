Prvním přírůstkem letošního roku v plzeňské zoo je jeleček duhový. Hned 2. ledna se jich v zázemí expozice Česká řeka narodilo několik stovek. „Tato atraktivní chladnomilná rybka pochází z jihovýchodu Severní Ameriky a v akváriích je k vidění pouze ojediněle. Dorůstá do osmi centimetrů a snáší teplotu vody od 6 do 26 °C,“ uvedla Miroslava Palacká, kurátorka expozice.

10. ledna se kvůli rekonstrukci kompletně uzavřela spodní hala plzeňského hlavního vlakového nádraží. Pokladny a další služby se na 13 měsíců přesunuly do horního patra. Práce na výpravní budově začaly v květnu 2021 a potrvají minimálně do konce roku 2024, rekonstrukce vyjde na 668 milionů korun.

Nové umělé kluziště se otevřelo ve Staňkově na Domažlicku. Stadionek se nachází za budovou sokolovny, syntetická plocha umožňuje bruslení bez ohledu na počasí.

Za srážku dvou vlaků ve Kdyni, při níž se zranily dvě desítky lidí a škody byly vyčísleny na více než pět milionů korun, potrestal v lednu Okresní soud v Domažlicích strojvedoucího Jaroslava Krotkého ze Švihova na Klatovsku podmínkou. Zároveň mu na tři roky zakázal řízení vlaků. Neštěstí se stalo 9. září 2020 ráno. Krotký, který byl při nehodě vážně zraněn, u soudu opakovaně vinu odmítl a odvolal se ke krajskému soudu. Ten v říjnu Krotkého potrestal podmínkou, jen mírnější. Zákaz činnosti vzhledem k invaliditě obžalovaného neukládal.

Janovský mokřad má nové přírůstky. Do přírodní rezervace u Nýřan na severním Plzeňsku přivezli pracovníci plzeňské zoologické zahrady 11. ledna tři samice pratura. Pratuři tam budou žít společně s exmoorskými koňmi, kteří byli do mokřadu vypuštěni na začátku prosince loňského roku. Zvířata mají za úkol v unikátním prostředí spásat trávu a další rostliny.

V Plzni se vyměnil primátor. Martina Baxu, který v nejužším vedení Plzně působil 11 let, vystřídal 17. ledna Pavel Šindelář (oba ODS). Dosavadní technický náměstek Pavel Šindelář nahradil Baxu, který se funkce vzdal kvůli tomu, že se stal novým ministrem kultury. Šindelář už na post prvního muže města v říjnových volbách znovu nekandidoval.

Alej Edvarda Beneše mezi Hlavňovicemi a Přestanicemi na Klatovsku se stala krajskou alejí roku. V konkurenci osmi stromořadí z Plzeňského kraje, která lidé do ankety Alej roku nominovali, získala 161 hlasů a v republikovém pořadí obsadila patnácté místo. Jasanová alej čítá 35 vzrostlých jasanů.

ÚNOR

Dva strážci Národního parku Šumava skončili začátkem února v nemocnici poté, co se dostali do konfliktu se dvěma skialpinisty na Železnorudsku. Podle informací Deníku pod Malým Špičákem udeřil jeden ze skialpinistů lyží do hlavy 57letého strážce, a když poté oba upadli, kopal do něj lyžařskými botami. V následné mele byl zraněn i druhý, 45letý strážce. Za útok dostal skialpinista pokutu 30 tisíc korun, dalších 3300 Kč musí zaplatit zdravotní pojišťovně.

Jen několik týdnů fungovala v Nepomuku městská policie, a už se tu sepisovala petice za její zrušení. Opozice a někteří občané ji považovali za zbytečnou s tím, že peníze (cca 2,5 milionu Kč ročně) lze využít jinde. Městská policie v Nepomuku zůstala a dál tu slouží dva strážníci.

8. února zemřel zakladatel oblíbeného leteckého muzea ve Zruči u Plzně Karel Tarantík. Osudnou se mu stala péče o exponát, spadl ze schůdků vedoucích do vrtulníku. Dvaasedmdesátiletý muž byl převezen do nemocnice, kde po dvou týdnech těžkým zraněním podlehl.

Převrat, jaký nemá v historii krajů obdoby. V polovině února se změnilo vedení Plzeňského kraje. Rudolf Špoták (Piráti), bývalý náměstek pro sociální věci, vystřídal v čele hejtmanství Ilonu Mauritzovou (ODS). Koalici STAN + Piráti + ODS vypověděli Piráti, zdůvodňovali to mimo jiné tím, že si zástupci ODS a TOP 09 v krajské radě „na sílu“ prosadili kontroverzního krajského místopředsedu ODS Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice. ODS s podporou TOP 09, která měla v nyní již bývalé radě pět z devíti křesel, tedy odešla do opozice. Novou koalici utvořili Piráti, ANO a STAN.

V areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně byl koncem února otevřen nový pavilon Psychiatrické kliniky, jehož výstavba začala v září 2018 a vyšla téměř na půl miliardy korun. Nabídl více lůžek, více denních stacionářů a rozšíření ambulantní péče.

Kolovečští poslední únorový víkend hlasovali v referendu, v němž odmítli výstavbu obřích větrníků. Proti výstavbě větrných elektráren bylo 243 lidí (z 811 voličů), pro hlasovalo 131 lidí. Dva 150 metrů vysoké stožáry měly vyrůst směrem na Nové Dvory u Močerad, asi kilometr od zastavěného území městyse Koloveč. Elektrárny tam plánovala postavit karlovarská firma meridian Nová Energie.

BŘEZEN

Už začátkem března začalo fungovat Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Plzni na Americké třídě. Centrum fungovalo několik týdnů nonstop a pomáhalo válečným uprchlíkům vyřídit povolení, doklady a podobně, denně obsloužilo až 700 lidí. Později se na noc zavíralo a nyní funguje tři dny v týdnu. Stále pomáhá zhruba tisícovce lidí týdně.

Déle než týden bojovali hasiči na Klatovsku s únikem téměř dvou tisíc litrů motorové nafty. Nádrž vyklopil na silnici u Myslovic řidič z Běšinska, prázdnou ji pak naložil a z místa ujel. Nafta vytekla na vozovku a do kanalizace, dostala se do potoka, požární nádrže v Myslovicích a nedalekého soukromého rybníka. Řidič musí zaplatit škody převyšující milion korun.

V pondělí 14. března zemřel Šumavák tělem i duší, legendární Emil Kintzl. Osudnou se 88letému muži stala sobotní kolize na kašperskohorské sjezdovce, při níž si propagátor Šumavy vážně poranil hlavu. Policie původně za nehodu stíhala druhého lyžaře, 52letého Tomáše M., ale později případ odložila a nikdo potrestán nebude. Kintzl léta osazoval křížky na různých místech Šumavy a v polovině října byl křížek odhalen jemu – na vrcholu sjezdovky Lišák v Kašperských Horách, o jejíž rozjezd se zasloužil a kde jeho život i skončil.

V polovině března se na zřícenině hradu Gutštejn u Konstantinových Lázní točila úvodní scéna pohádky Princezna zakletá v čase 2, režiséra Petra Kubíka. Alchymistka Amélie v podání Elišky Křenkové se v ní utkala s tajemnými bojovníky.

Klatovskem otřásla vražda školáka Adama, kterého v den jeho 14. narozenin surově zavraždil jeho otec. Po smrti manželky ho Stanislav N. vychovával sám, ale 15. března na něj zaútočil nožem. Zasadil mu 30 ran, pak bodl i sebe a vyskočil z okna, při čemž se velmi těžce zranil. V dubnu byl obviněn z vraždy a vzat do vazby, jenže v červenci soud rozhodl, že byl v době spáchání trestného činu nepříčetný. Místo vězení ho čeká pobyt v zabezpečovací detenci.

Koncem března začala výstavba zařízení k úpravě vody pro plzeňský rybník Bolevák. Za objekt na jímání vody z Berounky a zařízení na její čištění i potrubí, které vodu povede, Plzeň zaplatila 60,2 milionu Kč. První vodu dostal oblíbený plzeňský rekreační rybník v průběhu září.

DUBEN

Na jaře šel k zemi další hotel na Šumavě. Po hotelu Rixi byl zbourán hotel Slavie přímo v centru Železné Rudy, který stál v těsné blízkosti rovněž zbourané kavárny Espresso. Místo Slavie má vyrůst nový hotel a restaurace, hotovo má být v létě 2023. V listopadu najely bagry i na hotel Enzian, nahradí ho apartmány.

Hudební ceny Žebřík slavily jubileum, v pátek předali v plzeňském depu jejich organizátoři ceny vítězům už 30. ročníku. Dvě první místa v tradiční anketě získali Marpo a Marek Ztracený, který se v listopadu stal podruhé za sebou také zlatým slavíkem.

4. dubna začala v lyžařském areálu na Špičáku na Šumavě demolice starých objektů. Poté tu byla zahájena výstavba multifunkční budovy, v níž má zázemí lyžařská škola, servis a půjčovna vybavení. Také tu je nová restaurace pro 250 lidí a apartmánové byty.

Po třech letech se Velká synagoga v Plzni opět otevřela veřejnosti 10. dubna. Celkové náklady na opravu přesáhly 100 milionů korun, většinu zaplatila evropská dotace, zbytek hradila Židovská obec Plzeň. A co se změnilo? Synagoga má nově vymalováno, vyzdobené stropy a zdi, zdvihací jeviště, nové osvětlení či elektrorozvody a zabezpečení.

V dubnu se poprvé objevila informace, že německý automobilový koncern Volkswagen zvažuje, že by na bývalém armádním letišti v Líních u Plzně postavil továrnu na výrobu baterií do elektromobilů. Investice by byla v přepočtu 98 až 122 miliard korun a podnik by mohl zaměstnat až čtyři tisíce lidí. Ve hře je i lokalita v Polsku. S výstavbou v Líních nesouhlasí okolní obce, vedení Plzně ani letci z letiště. Koncern měl o výběru lokality rozhodnout do konce roku, ale termín posunul, takže rozhodnutí padne až v roce 2023.

Poslední dubnový pátek se ve Vochově na severním Plzeňsku střílelo. Muž tu zřejmě po neshodách vystřelil na svou manželku a potom obrátil zbraň proti sobě. 32letá žena zranění přežila, její výrazně starší manžel v nemocnici po několika dnech zemřel. Policie případ odložila.