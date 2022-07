Spilka prošla během jara výraznou obměnou, a to jak z hlediska interiéru, tak technologie. Výčep se přesunul do středu sálu, díky čemuž mohou hosté ze všech míst sledovat umění výčepních. Nová je i kuchyně a zázemí hospody, kde šéfuje kuchař Lukáš Holý. Ten před pivovarským angažmá pracoval v řadě zahraničních hotelů a restaurací, především v Londýně, nebo vařil pro českého prezidenta. Menu postavil na specialitách z piva.

„Pivo se snažím využívat, kde to jen jde. Baví mě zkoušet a experimentovat, takže ho používáme do omáček, základů, marinád, ale i do pečiva, koláčů či buchet. Skvěle funguje třeba v pivním guláši z vepřových líček, kam přidáváme černé pivo z pivovaru Proud,“ vysvětluje nový šéfkuchař Hospody Na Spilce Lukáš Holý.

Vedle piva využívá kuchyně také další suroviny, které jsou spojené s pivem, například chmel, slad, kvasnice, mladinu či dokonce mláto. To přidává do žitného chleba, jednoho z mnoha pekařských výrobků z vlastní produkce. „Náš pivní chléb jsme ladili tři měsíce jsme, než jsme došli k finální podobě, konzistenci a chuti. Teď patří mezi naše delikatesy. Tvoříme ho dva dny, pečeme na několikrát a jako jedinou tekutinu do něj používáme ležák Pilsner Urquell,“ dodává Holý.

„V prvních týdnech bude Spilka otevřená ve zkušebním režimu, tak jak to bývá u všech nově otevřených podniků. Bude to totiž poprvé, co se náš tým v kuchyni a na place představí kompletně veřejnosti. Přesto chceme hostům nabídnout ten nejlepší zážitek,“ říká Šlehofer.

Poslední dva roky byla Hospoda Na Spilce nejprve vlivem pandemie a následně kvůli rekonstrukci uzavřená, na nádvoří Prazdroje fungoval pouze pivní bar. Od letošního roku ji provozuje po sedmnácti letech opět Plzeňský Prazdroj. Oživení a inovace přicházejí v roce, kdy Hospoda Na Spilce oslaví 30 let své existence. Kromě nového interiéru a originální nabídky jídel bude samozřejmě dál stavět především na pivu Pilsner Urquell, nabídne ale i další piva včetně speciálů z programu Volba sládků nebo z minipivovaru Proud.