„Provozovatelem Restaurace Na Spilce je do konce letošního roku společnost AZ Catering. Od začátku roku 2022 zastřeší její provoz po vzájemné dohodě Plzeňský Prazdroj,“ potvrdil mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář a vysvětlil důvody změny: „Tato restaurace je výjimečná tím, že se nachází přímo na nádvoří plzeňského pivovaru a je tak úzce spojena se zážitkem z jeho návštěvy. Tento zážitek chceme pro návštěvníky prohlídkových tras nebo akcí, které se v pivovaru konají, posílit přímým propojením se zážitkem gastronomickým a ze skvěle načepovaného piva. Dojde i ke zjednodušení pro návštěvníky, kteří si budou moci přes jeden kontakt rezervovat nejen prohlídkovou trasu, ale také stůl v restauraci,“ dodal Kovář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.