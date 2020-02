Lékaři na menších městech budou za pár let zřejmě vzácností. Praktici jsou mnohde v důchodovém věku a někde už i nyní scházejí; sehnat náhradu je většinou nemožné. A to i přesto, že města nabízejí i byty a zařízené ordinace.

Ty příběhy jsou si podobné. Lékař skončil a lidé si musí hledat jiného v okolí. Problém je nejen s praktiky, ale i zubaři.

Bez jediného lékaře jsou nyní ve Strážově na Klatovsku. „Pan doktor bohužel ukončil svoji činnost a odešel do důchodu. Náhradu se nám bohužel nepodařilo zatím najít. Kromě praktického lékaře nemáme ani zubaře. Skončili jsme úplně bez lékařů. Snažíme se jim nabídnout dobré podmínky, ordinaci za symbolickou cenu i obecní byt a i přesto se nikdo nehlásí,“ řekl starosta Strážova Josef Rousek s tím, že hledání zubního lékaře v podstatě vzdali.

O zubní lékařku přišli lidé také ve Švihově. „Dali jsme podnět ke Krajskému úřadu, ale nikdo neprojevil zájem. Nabízeli jsme i možnost bydlení, ale nepomohlo ani to. Praktický lékař nám funguje a dětská lékařka také. Dokonce se nám podařilo před dvěma lety uzavřít smlouvu s ženskou lékařkou,“ uvedl starosta Švihova Václav Petrus.

ŠTĚSTÍ V NÝRSKU

Stejný problém se zubařem mají dlouhodobě i v Hartmanicích, kde očekávají i konec dětské lékařky, rovněž kvůli věku. „Zubaře hledáme už dlouho, máme tady ordinaci, ale není zájem. Praktického lékaře máme, ale také v důchodovém věku. Jeho konec by byl velký problém, protože kromě nás pod něj spadají i Kašperské Hory a Srní. Navíc očekáváme, že skončí i dětská lékařka. Uvítali bychom, kdyby se našel někdo mladý, kdo by tady vše převzal. Kartotéka je velká dost, o pacienty by neměl nouzi,“ uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman s tím, že na hledání lékařů spolupracují také s Kašperskými Horami.

V Kasejovicích na Plzeňsku shánějí zubaře delší dobu. „Ordinaci jsme vybavili a lékaře stále nemáme,“ posteskla si starostka Marie Čápová. „Jezdí k nám alespoň jednou týdně lékařka z Plzně, my bychom ale potřebovali stálého doktora. Chceme obyvatelům zabezpečit základní péči,“ řekla Čápová a dodala, že z Kasejovic není snadné dojíždět do Plzně. „Pro starší občany je to na celý den. Situace zatím nemá řešení,“ uzavřela.

Sem tam se na starosty usmě-je štěstí. Tak jako v Nýrsku. Tady nová praktická lékařka začala ordinovat 1. února. „Měli bychom mít tuto situaci vyřešenou na 10 až 12 let. Bohužel věk jiných lékařů je také důchodový, takže můžeme být postaveni před podobný problém kdykoliv,“ řekl starosta Miloslav Rubáš.

KRAJ VYHLÁSIL DOTAČNÍ PROGRAM

Se situací se snaží pomáhat Plzeňský kraj, který vloni vyhlásil dotační program, jehož účelem bylo finančně podpořit dostupnost primární ambulantní zdravotní péče v malých obcích. Žadatelem o dotace mohly být obce s počtem obyvatel menším než 7500. „Program měl podpořit takové projekty obcí, jejichž cílem je získat nové poskytovatele zdravotních služeb nebo udržet stávající poskytovatele zdravotních služeb na území dané obce prostřednictvím zajištění prostor pro ordinaci či ubytování lékaře, vybavení ordinace a podobně. V roce 2019 bylo podáno osm žádostí a dotace byla poskytnuta všem žadatelům v celkové výši 1 014 320 Kč. Tento program bude vyhlášen i v roce 2020,“ sdělila mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

Každý pojištěnec musí dle nařízení vlády mít tzv. primární péči, kam patří praktický lékař i stomatolog, dostupnou v dojezdové vzdálenosti do 35 minut, čili v okruhu cca 35 kilometrů. „Pokud by snad náhodou v ojedinělých případech měl některý z našich klientů problém sehnat lékaře dostupného tak, jak to předpokládá nařízení vlády, ať se obrátí na pobočku VZP, kde mu poradí,“ uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.