Na letišti v Líních, které je jednou z lokalit, kde by mohla vyrůst gigafactory na výrobu baterií do elektromobilů, se v brzké budoucnosti zřejmě stavět nebude. Volkswagen mění své plány, továrnu chce vybudovat nejprve v Severní Americe. S Evropou však dál počítá, čeká na 'správné podmínky'. Podle zástupce leteckých škol z Líní Michala Švihly jde jen o vytváření tlaku na EU, potažmo českou vládu.

Letiště Líně | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Německý koncern Volkswagen odkládá podle listu Financial Times (FT) plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné ze zemí, kde by závod mohl stát, přitom firma uvažovala i o Česku. Důvodem je podle FT to, že se Volkswagen chce soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur (235 miliard Kč).

O závod Volkswagenu za 120 miliard Kč stojí česká vláda, která možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. Počítá s tím, že by továrna stála v místech, kde je v současné době v Líních na Plzeňsku letiště. Automobilový koncern se měl do června vyjádřit, zda si pro investici vybere Česko, Polsko, Slovensko, či Maďarsko.

Nyní ale Volkswagen podle deníku, který se odvolává na osobu obeznámenou s rozhodováním automobilky, vyčkává, jak bude Evropská unie reagovat na masivní podporu Washingtonu pro zelenou energetiku, která dosahuje 369 miliard dolarů (8,25 bilionu Kč). „Plány v Severní Americe pokročily rychleji, než se čekalo, a předběhly rozhodování v Evropě,“ uvedl zdroj FT.

List zároveň píše, že Volkswagen i nadále počítá s výstavbou továren na baterie i v Evropě. Jsou k tomu ale podle koncernu potřeba "správné rámcové podmínky". Volkswagen i další evropští výrobci baterií volají po větší podpoře podobných projektů ze strany EU i členských zemí.

Podle hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka (Piráti) by přesun výroby baterií do Severní Ameriky znamenal pro ČR zásadní ztrátu šance na rozvoj průmyslu i dalších oblastí, které na obor automotive navazují. „Jde o zásadní projekt, jehož ztráta by se Plzeňskému kraji mohla při transformaci světové ekonomiky vymstít,“ řekl ČTK. Pokud se rozhodnutí koncernu Volkswagen potvrdí, přišel by Plzeňský kraj podle Špotáka o uvažované investice do infrastruktury a rozvoje regionu v řádu desítek miliard korun. „Nemohu se ubránit obavám, že se nám naše chování vrátí jako bumerang. Nechat odejít silné investory do jiných částí světa, v tom se mi zdá být Evropa nepoučitelná,“ dodal.

„My tomu (přesunu do USA) nevěříme. Podle nás je to jenom informace pro média, řekněme pro uklidnění davů, protože v článku (Financial Times) je na konci napsáno, že jednají dál. V podstatě je to vytváření tlaku na Evropskou unii, potažmo na českou vládu,“ řekl ČTK Michal Švihla, zástupce leteckých škol z Líní a Evropské asociace pro rozvoj všeobecného letectví, spolku EAGA, který chce záložní armádní letiště v Líních rozvíjet a udržet jeho fungování.

Nadšení, které mohla v odpůrcích výstavby gigafactory v Líních na Plzeňsku vyvolat zpráva o odkladu výstavby gigafactory v Evropě, chladí i Automobilka Škoda Auto.

Ve svém vyjádření pro Deník uvedla, že koncern Volkswagen, jehož je součástí, prověřuje pro stavbu svých gigafactory různé lokality v různých světových regionech, přičemž tyto rozhodovací procesy jsou na sobě nezávislé. Neexistuje podle ní žádná souvislost mezi rozhodnutím o umístění gigafactory v Severní Americe a rozhodnutím o umístění v Evropě. Zároveň nelze mluvit o upřednostnění Severní Ameriky před Evropou.

Ideální výrobní proces s ohledem na životní prostředí předpokládá synergické seskupení výroby elektromobilů a bateriových článků, zejména s přihlédnutím k počtu závodů na výrobu automobilů ve východní Evropě, kde je Česko jednou z vytipovaných zemí.

EU připravuje v rámci programu Green Deal nová opatření. Skupina Volkswagen je podle Škoda Auto i nadále odhodlána vybudovat v Evropě do roku 2030 továrny na výrobu článků o kapacitě přibližně 240 GWh, potřebuje však správné rámcové podmínky a chce zohlednit konečný rámec legislativy EU jako základ pro rozhodnutí o umístění výroby v Evropě. Zda by tyto podpůrné balíčky v rámci programu Green Deal mohly společnosti Volkswagen nabídnout lepší investiční pobídky v Evropě a v České republice, se teprve uvidí.

„Česká republika má mezi kandidátskými zeměmi vynikající pozici pro získání gigafactory. Nyní však musíme počkat, co přinese tzv. nová Zelená dohoda. Koncern ji musí vyhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek,“ uvedl předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer. Žádné rozhodnutí podle něj zatím nepadlo, proces vyhodnocování pokračuje.

Automobilka ve svém vyjádření také zdůraznila, že před investováním miliard eur bude koncern Volkswagen znovu pečlivě posuzovat plány pro jednotlivé regiony. Není potřeba učinit rozhodnutí okamžitě, protože doposud učiněné kroky zaručují pokrytí dodávek baterií do roku 2028.

Škoda Auto se také vyjádřila, že jednání s českou vládou se úspěšně posouvají. Se všemi zúčastněnými stranami podle ní nadále probíhají konstruktivní diskuze nad detaily projektu.

Pokračování jednání zástupců české vlády s koncernem Volkswagen i technických příprav projektu potvrdil také mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

Mluvčí vlády Václav Smolka ČTK sdělil, že rozhodnutí o výstavbě továrny v Americe bylo dlouhodobě plánované a s továrnou v Evropě nesouvisí. „Páteční rozhodnutí dozorčí rady o výstavbě továrny gigafactory bylo dlouhodobě plánované a byli jsme ujištěni, že s továrnou v Evropě nesouvisí. Společnost Volkswagen nás informovala že finální rozhodnutí o výstavbě gigafactory v Evropě, o kterou se ČR uchází, chce oznámit až poté, co bude znám postoj Evropské komise k americkému protiinflačnímu zákonu,“ uvedl.

„O plánu Volkswagenu na projekt továrny na výrobu baterií ve Spojených státech jsme byli dopředu informováni. Dnes ráno jsem se telefonicky spojil s Martinem Jahnem z vedení Škoda Auto, který mi potvrdil, že rozhodnutí o gigafactory v USA nemá vliv na obdobný projekt v Evropě,“ doplnil na Twitteru ministr průmyslu Jozef Síkela.