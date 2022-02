Dopady na školní docházku vadí čtyřicetiletému Tomáši Homolkovi z Hříchovic na Domažlicku . „Štvou mě ta omezení, měli by tomu už možná nechat volný průběh, aby se společnost promořila,“ uvedl v anketě pro Deník.

Podobný názor má rovněž Miloslav Diviš z Kolovče. „Děti se nemohou učit, přerušují se sociální kontakty. Každou chvíli se mění opatření, která navíc nedávají smysl. Dělá to akorát zlo mezi lidmi,“ sdělil Diviš.

Čtyřicetileté Petře Apfelbekové z Trhanova nejvíce vadí rozdělená společnost. „Moji přátelé, ať jsou očkovaní nebo neočkovaní, zůstávají pořád přáteli,“ reagovala s tím, že problém má taktéž s často měnícími se pravidly. „Předtím PCR testy platily, teď ne. Nyní stačí antigen, aby šel člověk do karantény. Antigeny jsou nespolehlivé, navíc zahlcují odpad. Ale nejvíc mě mrzí, že mi zemřela spousta známých lidí, to je to nejhorší na celém covidu,“ vyjádřila se žena.

Třeba Josef Kožnar z Tachova covid ještě neprodělal. Nemoc ale rozhodně nepodceňuje. „V mé rodině tato nemoc nikoho nepostihla, ani já jsem si tím neprošel, ale i tak to přijímám s pokorou. Nejsem žádný odpírač a nechal jsem se plně naočkovat,“ řekl Deníku Kožnar, který je vedoucím odboru školství a památkové péče Městského úřadu Tachov. „Různým konspiračním teoriím, které se kolem této pandemie šíří, nevěřím, ani o nich nepřemýšlím. Ale připadá mi, že už to všechno trvá strašně moc dlouho a pevně doufám, že letos pandemie skončí,“ dodal.

Také Moniku Mikuličovou z Plzně mrzí, že se lidé segregují na očkované a neočkované. „Rozčilovala mě také opatření bývalé vlády, která byla často nesmyslná,“ konstatovala Plzeňanka. Na otázku, kde si ke covidu vyhledává informace, odpověděla, že aktuální pravidla hledá na stránkách ministerstva. „Zprávy o covidu už vůbec nevyhledávám, beztak se nemluví skoro o ničem jiném. A je to už únavné,“ uzavřela Mikuličová.

Projektantka Romana Papežová z Klatov se spoléhá na informace od odborníků. „Sleduji nařízení vlády a snažím se je co nejsvědomitěji dodržovat. Nelíbí se mi šíření dezinformací na sociálních sítích,“ řekla Klatovanka. Doplnila, že věří, že covid bude nakonec běžná nemoc, kvůli které nebudou lidé umírat ani končit v nemocnicích.