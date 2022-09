Podle mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové letní sezona dle vysoké poptávky ještě pokračuje. „V prodeji jsou nyní last minute zájezdy také na září a říjen. Vzhledem k zájmu klientů jsme letos prodloužili sezónu na Turecké riviéře, na Rhodosu, Krétě i Kosu a přidali další odlety,“ popsala Pavlíková s tím, že mimo hlavní prázdniny jsou rovněž výhodnější ceny. „Nejoblíbenější jsou termíny kolem státních svátků a podzimních prázdnin,“ poznamenala.

Právě za klidem vyráží ve druhé polovině září na řecký ostrov Rhodos osmatřicetiletá Jana z Plzně se svým partnerem. „Zájezd jsem koupila s výraznou slevou, protože termín je mimo hlavní sezonu. Nám to ale vůbec nevadí, naopak. Potřebujeme si odpočinout. Narvaných pláží jsme si užili až dost,“ řekla Deníku Plzeňanka.

Postupně se také rozjíždí prodeje lyžařských zájezdů a kanceláře očekávají největší boom právě během září a října. „Doporučujeme po zkušenostech z loňska nečekat na poslední chvíli, zejména u populárních termínů kolem Vánoc, Silvestra nebo jarních prázdnin v příštím roce, ty se totiž pomalu plní a jsou navíc nyní za nejvýhodnější ceny,“ vysvětlila Pavlíková.

Vysoký zájem o lyžařské zájezdy potvrdil také Jan Bezděk z cestovní Nev-Dama. „Desítky tisíc klientů už zimní pobyty koupily a další lidé mají rezervace, aby stihli zájezdy zakoupit ještě do konce září, kdy jsou ceny nejvýhodnější,“ konstatoval Bezděk. Upozornil, že letošní sezona je ovlivněná vysokými cenami energií, kvůli kterým budou muset hoteliéři s největší pravděpodobností zvyšovat ceny pobytů. „Pro klienty, kteří jezdí tradičně lyžovat do Alp je tedy letos o to výhodnější koupit zájezd včas a zafixovat si tak cenu ještě před chystaným zdražením,“ doporučil.

Zimní zájezdy prodává Čedok už dubna. „Nabídky jsme tvořili již na základě uzavřených dlouhodobých kontraktů. Uzavřené smlouvy klientům ani vzhledem ke změnám ceny energií nebo paliva neměníme. Nejvýhodnější podmínky jsou vždy při rezervaci dovolené v předstihu, promítají se do nich akční podmínky hotelů, pobyty u vybraných ubytování pro děti zdarma, ale je také širší výběr termínů i pokojů a nižší zálohy,“ vyjmenovala Pavlíková.

„Pokud mluvíme o cenách na horách, tak tam už zdražení u hotelů vidíme, liší se v řádech jednotek či desítek procent, to jak u pobytů v České republice, tak v zahraničí,“ konstatovala.

Zájem o exotiku

Petr Kostka z Exim Tours informoval, že letní sezona se plynule přelila do podzimu, kdy si lidé začali objednávat pobyty v exotických destinacích. Největší zájem je podle něj o Spojené arabské emiráty, ale také Omán, Egypt, Kanárské ostrovy nebo Kapverdské ostrovy.