„Je jich tam spousta na každém stromu a žerou listy. Byli jsme se tam podívat i nyní a nespláchl je ani prudký déšť,“ řekla Pavlína Jandová.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Libora Hoška jde zřejmě o housenky brouka bázlivce olšového, někdy se mu také říká zádumčivec olšový, jehož larvy poškozují listy stromů žírem. „Škodí především na olších a při přemnožení způsobuje holožír,“ uvedl Hošek.

Při masívním přemnožení se může pustit i do jiných stromů a rostlin, aby ukojil svůj hlad. Nejde prý ale o kalamitního škůdce, kteří by svým žírem strom zahubili. „Jsou schopni zlikvidovat většinu zelených listů, jejichž částmi se živí, ale nemělo by to mít výrazný vliv na životnost stromů, které se v následujícím vegetačním období opět olistí,“ vysvětlil Hošek s tím, že žádný zásah se proti nim nechystá.