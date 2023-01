„Sešli jsme se na Šumavě se zástupci lyžařských areálů a představili náš plán. Diskutovali jsme o tom, proč je to důležité i zda a jak to kraj bude podporovat. Jsou areály, které se k tomu aktivně hlásí, ale jsou i areály, které se na to dívají pesimisticky, ale úplně to neodmítají. Za kraj jsem na setkání řekl, že seženeme člověka, který je schopen připravit analýzu, prověří systém, co by kolik stálo, jak by se areály propojily, jaký by byl systém rozpočítávání a podobně,“ řekl radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Až bude mít kraj analýzu, sejde se s provozovateli znovu, společně vše proberou znovu včetně finanční náročnosti a možností areálů. „Za mě jde o pozitivní záležitost, kterou chceme udělat a zvýšit tím komfort pro návštěvníky areálů na Šumavě,“ poznamenal Picka.

Návštěvníci by tak měli větší výběr za jednu vstupenku. Ráno si zalyžují například na Špičáku a odpoledne si vyjedou třeba do Kašperských Hor. „Nebudeme nikoho nutit, když do toho nebudou chtít jít, ale věřím tomu, že většina areálů se zapojí a pak se připojí i ti, kteří jsou prozatím skeptičtí,“ dodal Picka.

Největší šumavský lyžařský areál Ski&Bike Špičák by společný skipas vítal. „Jsem rád, že návrh zazněl i od někoho jiného než od nás. My o podobném propojení mluvíme dvacet let,“ sdělil ředitel areálu Vladimír Kasík. Špičácký areál už několik let nabízí společný skipas s areály Belveder a Nad Nádražím. A model se prý osvědčil. „Zákazník má možnost si vybrat a areály střídá, to vidíme z dat. Ráno jde například lyžovat na Belveder, který je trochu níž, přes den jezdí na Špičáku, ale pro večerní jízdy využije areál Nad Nádražím,“ popsal za Ski&Bike Špičák Jan Kasík.

Do společného skipasu by se rád zapojil i areál v Kašperských Horách. „Určitě bychom tento krok vítali. Vše záleží na nastavení a podmínkách. Pro nás by bylo určitě plus, že by se k nám dostali lidé, kteří budou ubytovaní na Železnorudsku. Například ti, pro které je sjezdovka na Špičáku prudká, u nás je koncipovaná spíše pro rodiny s dětmi,“ řekl provozovatel kašperskohorského areálu Lukáš Pokorný.

Nadšení by byli i lyžaři. „Podle mě by to byla pecka. Já občas přejíždím, protože se během dne mění kvalita sněhu a také beru v potaz výši návštěvnosti, aby si zajezdily i děti,“ řekl Klatovan Martin Kopp.