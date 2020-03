Za to, jak se chovala, by jí mnozí rodiče přáli tvrdou pryčnu a k jídlu jen kousek tvrdého chleba.

Ubytovna v Horažďovicích, kde matka nechávala děti o hladu. Musely se spoléhat na dobrotu sousedů včetně Heleny Matějcové. | Foto: Deník / Milan Kilián

Lenka T. (35), která nyní bydlí v Sušici, ale dopadla lépe. Za to, že nechávala doma svoje dcery i několik dní bez jídla i peněz, takže trpěly hlady, a za to, že dívky neposílala do školy, ji klatovský soud potrestal podmínkou.