Historické budovy, které škola využívá od druhé poloviny 40. a začátku 50. let 20. století, zůstanou zatím bez využití. Jejich provoz je finančně náročný, ročně vyjde na miliony korun. Univerzita proto plánuje, že by dva ústavy a budovu děkanátu v Husově ulici v centru Plzně prodala.

Univerzita Karlova v současnosti hledá vhodné potenciální investory na prodej brzy již nevyužívaných objektů. Oba ústavy byly díky jedinečné architektuře za nemovité kulturní památky. Lokalita, v níž se nacházejí, je městskou památkovou zónou. „Atraktivita této investice spočívá v rozsáhlých historických prostorách s dobrou občanskou vybaveností v okolí i skvělou dopravní dostupností, díky nimž jsou všechny tři objekty vhodné v budoucnu jak k rezidenčnímu, tak komerčnímu využití,“ informovala mluvčí plzeňské lékařské fakulty Barbora Černíková s tím, že kdo se stane novým vlastníkem není zatím známo. „Díky tomu, že jsou památkově chráněné, by snad v budoucnu měly být zachovány aspoň zvnějšku tak, jak se vryly do paměti nejen medikům, ale také stovkám jejich vyučujících a dalších zaměstnanců fakulty,“ sdělila mluvčí.

Studenti prvních ročníků medicíny tak už letos v říjnu nastoupí do moderní budovy, která má šest nadzemních a tři podzemní patra. V novém kampusu si studenti všeobecného lékařství budou zkoušet různé lékařské úkony v unikátním simulačním centru. „Je to trend současné výuky, kdy studenti získávají první dovednosti na simulátorech. Přístroje simulují to, co pacient v reálu doopravdy dělá. Mluví, vydávají zvuky,“ popsal před časem tehdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima s tím, že medici si tak mohou vyzkoušet například odběry krve či kanilace velkých žil.

PODÍVEJTE SE: Stavba kampusu lékařské fakulty v Plzni finišuje

Pavlovův ústav, původně Vyšší hospodářská škola, byl postavený v letech 1923 až 1924 podle projektu plzeňského architekta Hanuše Zápala. Procháskův ústav byl vybudován na začátku 30. let minulého století dle návrhu architektů Bohumila Chvojky a Rudolfa Černého a sloužil jako dětský domov.