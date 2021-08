Medu je letos nedostatek. Včelaři z Plzeňského kraje jsou na polovině běžného množství. Poukazují na to, že za špatnou situaci může dlouhá zima a chladné jaro. Kvůli tomu bude med dražší o několik procent.

Včelař Daniel Beran. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Včelař Daniel Beran, který má úly na Uněšovsku a v Plzni-Liticích Deníku řekl, že na jaře byly vyhlídky ještě horší. „Když jsme se na začátku jara podívali do úlů, tak jsme se s mnoha včelaři shodli na tom, že med nebude vůbec žádný, protože včely nemají šanci to zpoždění dohnat,“ sdělil včelař. Díky tomu, že se později udělalo hezky a později také dozrály plodiny, včely alespoň něco stihly. „Je to sice polovina než obvykle, ale přijde nám to v těchto podmínkách jako zázrak. Z počátku to totiž vypadalo, že včely budeme muset dokrmovat cukrem,“ popsal.