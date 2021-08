František Strnad z Kvaslic u Habartic je dlouholetým pěstitelem mečíků. Byl také jedním z vystavovatelů na výstavě v Klatovech, která se konala o víkendu.

František Strnad se svými mečíky. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Začal jsem pěstovat mečíky jako mladý novomanžel, ale pak jsem odešli se ženou pracovat do Železné Rudy, ale tam se jim bohužel nedařilo, takže z 900 odrůd, které jsem měl, se to postupně zužovalo, že to nemělo cenu ani pěstovat. V roce 2013 jsem se vrátil do rodné chalupy v Kvaslicích u Habartic a obnovil jsem pěstování. Nyní mám necelých pět set odrůd. Kvůli věku i prostoru už to více rozšiřovat nebudu,“ řekl Strnad s tím, že začal také s pěstováním denivek.