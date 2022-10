Například v Domažlicích zavedlo vedení města úspory už v srpnu po Chodských slavnostech, kdy nejprve zkrátilo noční osvětlení Kulturního centra Pivovar na dobu od 21 do 24 hodin, v současné době už ale objekt nebude večer a v noci nasvícen vůbec. Výjimku udělá město při adventu. A to i přesto, že Domažlice mají podle místostarosty Stanislava Antoše ještě do konce roku vysoutěženy příznivé ceny za elektřinu.

Na domažlickou věž svítí v noci úsporné reflektory, ty ale prozatím zůstanou v provozu. Dva energeticky náročnější pak zajišťují osvětlení brány, tam dojde k výměně za úspornější typ.

"Tato úsporná opatření nejsou v nynější energetické krizi rozhodující, ale také nejsou jen symbolická. Zhruba stejně může s úsporami energií pomoci každý z nás tím, že nenechá zbytečně svítit elektrické světlo v práci nebo doma,“ uvedl Stanislav Antoš.

Omezení nasvícení některých veřejných budov od začátku října plánují také v Plzni. O konkrétních budovách bude ještě Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) tento týden jednat. Deníku to řekl ředitel SVSMP Milan Sterly. „Týkat se to bude slavnostního osvětlení, které bychom vypnuli úplně. Je to jedna z možností, která se nabízí,“ uvedl Sterly s tím, že regulace by se mohla týkat například budovy divadla či synagogy. Zatím však není jasné, kolik peněz tímto krokem město ušetří.

Úspory energií ve formě regulace veřejného osvětlení řešilo i vedení Stříbra. Snížit spotřebu energie může třeba výměna sodíkových výbojek za LED lampy. „Schválili jsme, aby správa majetku tato světla vyměnila na co nejvíce místech, kde to bude možné bez větších technických zásahů. Jedná se o investici zhruba za dva miliony,“ řekl Deníku místostarosta Karel Lukeš. Na určených místech mohou světla vypínat, případně nechat rozsvícenou každou druhou lampu, využít lze také pohybové senzory. „Nelze to však použít v prostorách, kde to kvůli nařízení není možné, například na hlavních ulicích. Nasvícení fasád na náměstí je součástí veřejného osvětlení. To kdybychom vypnuli, bude na náměstí tma. Správa majetku vše ještě posoudí spolu s elektrikáři,“ dodal.

Zatím žádnou regulaci osvětlení, jak v ulicích, tak ve školách nezavedli v Plané, a to z důvodu, že mají ceny až do konce příštího roku smluvně dané. „Určitě o tom budeme mluvit, až budeme v příštím roce schvalovat rozpočet. Za zvážení stojí využít solární panely tam, kde zatím nejsou,“ uvedla starostka Martina Němečková.

V Klatovech mají zastropované ceny do konce roku. Nicméně situaci sledují a podle toho budou jednat. "Výhodou je, že proběhla ve velké části města výměna veřejného osvětlení za úspornější. To samé se odehrálo i v budovách. To, zda budou památky rozsvícené ve slavnostní dny, v období Vánoc a podobně, to je vše ještě diskutované. Hledáme různé úsporné varianty a dle vývoje cen se pak rozhodneme, ke kterým přistoupíme," řekl starosta Rudolf Salvetr.

V Mlečicích a také u sousedů v Prašném Újezdu se jako první na Rokycansku rozhodli, že v noci omezí veřejné osvětlení. Zvolili k tomu čas od půlnoci do čtvrté hodiny ranní. Před pár dny se k nim připojili také ve Všenicích.