Před několika měsíci bylo fotbalistům TJ Košutka do pláče. Fotbalové hřiště jim rozryla divoká prasata, která běžné oplocení areálu nemohlo zastavit. O situaci tehdy podrobně informoval i Plzeňský deník. Nyní se košutečtí fotbalisté dozvěděli dobrou zprávu.

Fotbalové hřiště v Plzni na Košutce je od divočáků zdevastované. | Foto: Deník/Monika Krausová

Plzeňští radní odsouhlasili poskytnutí dotace fotbalovému klubu TJ Košutka ve výši tří milionů korun. Částka má pokrýt náklady na rekonstrukci hřiště, které na konci roku 2022 zcela zničila divoká prasata, a výstavbu nového oplocení areálu, které divočákům znemožní přístup na sportoviště. Návrh Rady města Plzně budou ještě schvalovat zastupitelé. „Z toho máme radost, takovou pomoc samozřejmě vítáme. Ještě není nic podepsáno, ale doufám že to projde, protože ze svých prostředků bychom to určitě nezvládli. Musíme udělat úplně novou plochu a samozřejmě dostatečně odolné oplocení,“ komentoval rozhodnutí plzeňských radních Václav Václavík, předseda TJ Košutka.

Divočáci vyhnali fotbalisty ze hřiště až do podzimu

Podmínkou udělení dotace je vybudování nového plotu, který hřiště technologicky zabezpečí od dalšího poničení divokou zvěří. „Investice dále pokryje revitalizaci trávníku, který je totálně zničený. Celkové náklady na opravu sportoviště činí 5,5 milionu korun. Klub má také příslib dotace z rozpočtu Plzeňského kraje,“ řekl radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek a dodal: „Pomoc sportovním klubům v nouzi je jednou z hlavních priorit města Plzně. Těší mě, že můžeme podpořit i Tělovýchovnou jednotu Plzeň Košutka, která je mou srdeční záležitostí. Jedná se o jeden z největších sportovních oddílů nejen na Severním Předměstí, ale na celém území Plzně. Na hřišti před útokem divokých prasat denně trénovaly stovky dětí. Nedopustíme, aby sportovní kluby v Plzni přišly o své zázemí a talentovaná mládež tak neměla kde sportovat. Věřím, že košutecké fotbalové hřiště díky naší investiční dotaci začne fotbalistům co nejdříve opět sloužit.“

Divočáci jim rozryli hřiště. Zabijačkové hody ale nejsou pomstou

Fotbalový oddíl kopané TJ Košutka Plzeň vznikl v roce 1921 jako SK Lochotín. Založila jej parta sportovních nadšenců bez finančního zázemí, bez vybavení. Nejdříve se hrálo podél aleje Kilometrovka, na zápasy si fotbalisté hřiště půjčovali, a to až do roku 1930, kdy si pronajali louku a mohli se pyšnit vlastním hřištěm. Scházeli se zde všichni, kteří měli ke sportu blízko, ať už to byli amatéři nebo později i profesionálové Viktorie Plzeň. V současnosti má členská fotbalová základna stovky členů.