/FOTO, VIDEO/ Trosky kostela svatého Jana Křtitele u Kočova na Tachovsku proměnili před dvaceti lety filmaři na pekelnou sluj pro natáčení pohádky Z pekla štěstí 2. V sobotu odpoledne a večer se zde sešlo na čtyři stovky lidí.

Setkání u svatého Jana Křtitele se Zdeňkem Troškou. | Video: Deník/Antonín Hříbal

Dorazili diváci, ale i tehdejší kompars, a hlavně režisér pohádky Zdeněk Troška, aby společně zavzpomínali na natáčení. Početný kompars si totiž režisér vybral z místních lidí. „Například zbojníky na koních si zahráli Ondra, Jarda a Pepa,“ vyjmenovává své známé a místní obyvatele Slavomír Kozák, který se na akci podílel jako organizátor. „Dnes ale na koni dorazil jen Ondřej Dorot, Jaroslav Ševeček přijel na invalidním vozíku a Pepa tu někde je taky, ale chodí už o holích,“ dodává Kozák před ruinami kostela, které ještě po dvou desítkách let nesou známky filmových kulis. „Hrál jsem zbojníka a bylo to před dvaceti lety, a to jsme ještě běhali… Točili jsme na louce za kostelem. Režisér byl prima, ale moc jsme se sním nesetkávali, hlavně pak večer u cateringu,“ vzpomíná a usmívá se Ševeček.