Kateřina Nováková se svými přáteli chystá mikulášskou nadílku v Plešnicích na severním Plzeňsku. „Letos je velký zájem, zatím máme domluveno zhruba třicet domácností. Samozřejmě, že budeme dodržovat veškerá opatření. Budeme se pravidelně dezinfikovat a nasadíme roušky,“ popsala. Podle ní ale bude náročné v roušce komunikovat. „Moc si nedokážeme představit, že si přes masku ještě nasadíme roušku. Bude se špatně mluvit a dýchat, nic jiného nám však v této situaci nezbývá,“ dodala Nováková.

V letošním roce zůstanou uzavřena rovněž pekla na hradech, tvrzích či v jiných sklepních prostorech. Nekonají se ani již tradiční velké akce na náměstích, proto se někteří rodiče navrací k tradici a zvou si Mikuláše s čerty a andělem domů. Nechtějí své děti ochudit o setkání s nadpřirozenými bytostmi. „Některý rok jsme zvali čerty domů, někdy jsme šli na náměstí na akci. Letos jsme sice chtěli jet na nějakou větší mikulášskou akci, ale na druhou stranu, návštěvy čertů doma jsou tradice, tak jsem i nakonec ráda, že to tak letos bude. Děti o ně nepřijdou a možná z toho budou mít i větší zážitek,“ řekla Klatovanka Sabina Brožová.

Na Klatovsku budou mít taktéž premiéru i některé čertovské skupiny, které chtějí tradici navrátit, jako například ta Filipa Brože ze Železné Rudy. „Letos jdeme poprvé. Popravdě jsem čekal větší zájem, ale jelikož je to poprvé a je doba jaká je, jsem přesvědčen, že někteří lidé se možná trošku bojí, ale hlavně o tom neví. Byť jsme dávali zprávy, mnoho lidí si toho nevšimlo a hlásí se až na základě toho, že se to doslechli od známých. Takže pro nás bude těch prozatím dvacet přihlášených rodin napoprvé asi akorát,“ řekl Brož s tím, že poslední roky nebyl v Železné Rudě nikdo, u koho by bylo možné si předem návštěvu tradiční trojice domluvit. „Vzpomínám, když jsem byl malý, jak jsem se na čerty a Mikuláše s anděly těšil a zároveň bál, když jsem slyšel ten nezapomenutelný humbuk, kravál a řičení řetězů na chodbě v bytovce. Tak mi bylo líto, že tato tradice začínala poslední dobou pomalu mizet, naše děti by o to byly ochuzeny a rozhodl jsem se, že jim tu budeme chtít ten zážitek dopřát. Myslím si, že i v dnešní době je potřeba udržovat zvyky a tradice," uzavřel.

Jiní dodržují tradici dlouhá léta a opatření je neodradí. „V Poleni chodí roky. Letos se jen bude potřeba ptát, zda rodiče chtějí, aby čerti přišli nebo ne. Jinak čert bude mít masku, Mikuláš taky a anděl to také vyřeší,“ řekla Michaela Fišerová.

Mikulášskou nadílku pro svého syna však letos kvůli špatné epidemické situaci oželí Denisa Maňhalová z Křimic. „Na Mikuláše jsme pravidelně chodili k nám do Sokolovny. Samozřejmě to letos padá. Ani jsme nad tím více neuvažovali. Připravíme synovi malý balíček doma. A jeden balíček nechá Mikuláš u babičky. Nikdy jsme si Mikuláše a čerty nezvali domů a nebudeme to dělat ani letos. Syna čertem nestrašíme, máme to spíše jako tradici před Vánoci. Syna to ale nijak netrápí, těší se na balíček, trénuje básničku. Ví, že svatý Mikuláš opravdu žil a má ho spojeného obecně se symbolem dobra,“ řekla Deníku Maňhalová.