Milan je vášnivým fotografem všeho kolem sebe a vždy si jeho fotografie promítali ve stacionáři. Pak přišel nápad na výstavu, z níž je velmi nadšený. „Nejradši fotím Klatovy, Černou věž, chodím i na procházky do parku, kde fotím přírodu. Líbí se mi také fotit jedoucí auta. Používám nejraději nyní tablet, ten mám pořád sebou. Jsem rád, že mám tuhle výstavu, už jsem sem vzal i rodinu, která na mě byla pyšná,“ řekl Milan, který fotí již pět let a hodlá v tom pokračovat i nadále.

Milan ale není jediný, kdo stacionář navštěvuje. V Klatovech má Diakonie celkem čtyři služby – poradnu, sociální rehabilitaci, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a stacionář. „Ve stacionáři v Plánické ulici nabízíme klientům, dospělým lidem s mentálním znevýhodněním nebo autismem, bezpečný prostor a soustavnou podporu pro jejich rozvoj a péči. Což je například výstava pro Milana. Chceme jí ukázat, že lidé s postižením jsou plnohodnotní členové společnosti a dokážou ji obohacovat. Stačí k tomu dobře mířená podpora a také vysoce individuální přístup, díky kterému společně najdeme, co je baví a to s nimi ve stacionáři rozvíjíme,“ řekla vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením Václava Bláhová.

Současně by ráda vyzvala rodiče dospělých dětí s mentálním znevýhodněním, aby je více zapojovali do společnosti a využívali pomoci, která je pro ně široká. Nejsou na vše sami. „Z letité zkušenosti víme, že dospělí lidé s mentálním postižením mají svá přání a vize jako zdraví vrstevníci. Cítí se dobře a jsou spokojení, když jsou chvíli bez rodičů a sami sebou. O to více, když jsou ve společnosti lidí, kteří to mají stejně,“ dodala Bláhová.

Stacionář Kvítek můžete podpořit na Klatovském klášterním bazaru, který by se měl konat 12. prosince v Divadelní ulici v Klatovech. Výtěžek půjde na speciálně upravenou cvičnou kuchyňskou linku. Přispět můžete libovolnou částkou také na tento transparentní účet 40037-821048319/0800.