Se zákeřnou nemocí se mladá žena pere, jak to jen jde, obrovskou oporou i hnacím motorem je pro ni rodina.

„Když mi bylo okolo dvacítky, začala mě často a velmi silně bolet hlava. Nejprve jsem si bolesti spojovala s dospíváním, nízkým krevním tlakem nebo menstruací. Nevěnovala jsem tomu moc pozornost,“ vzpomíná mladá Plzeňanka.

„Už to takto trvalo řadu měsíců, když to mojí mamince nedalo a objednala mě k lékaři. Její intuice jí říkala, že něco není zřejmě úplně v pořádku. Absolvovala jsem několik vyšetření, po nichž mě poslali domů s tím, že pro výsledky si mám přijít osobně,“ popisuje.

V té době paní Kamila začala pracovat, přestěhovala se do podnájmu a užívala si mládí. „Když jsem si ale šla pro výsledky, pan doktor se chtěl sejít v jeho kanceláři, už to mě znejistilo. Tam mi pak řekl, že pro mě má dvě zprávy – jednu dobrou a druhou špatnou. Chtěla jsem slyšet nejprve tu druhou. Zněla: ‚Máte gliom, nádor v hlavě, ale dá se s tím žít.‘ Byl to šok,“ vybavuje si dodnes.

Problémy po porodu

Léčba začala prakticky okamžitě. Paní Kamila podstoupila operaci i chemoterapii, které s podporou rodiny zvládla. Netrvalo dlouho, seznámila se s Tomášem a v roce 2019 se jim narodil vytoužený syn Daniel. „Pak se ale u manželky začaly objevovat problémy, které naznačovaly, že se opět něco děje,“ vypráví pan Tomáš. „Druhou operaci musela podstoupit zcela nečekaně asi půl roku po narození Danielka. Nebylo to vůbec jednoduché období. Následoval téměř rok chemoterapie a každá dávka ji hrozně vysilovala. Musel jsem tenkrát odejít ze zaměstnání, abych se o ni i syna postaral,“ vzpomíná.

Chemoterapii musela nakonec paní Kamila ukončit z důvodu naprostého vyčerpání organismu. I nadále ji trápí její následky – trpí bolestmi a velkou únavou, a tak je pro ni mnohdy velmi náročné se postarat o syna i domácnost.

Sportovec ochrnul a učil se znovu chodit. Chce ale zase běhat, pomůže mu sbírka

„Abych nás uživil, nastoupil jsem do zaměstnání. Často se ale stává, že jdu do práce a za pár hodin musím odejít, neboť se manželce přitíží a nezvládá se o Danielka postarat,“ popisuje pan Tomáš s tím, že i pokud se mu podaří v práci zůstat celý den, musí pak doma zaopatřit rodinu i domácnost.

„Veškerým dopadům spjatým s onemocněním jsme se ale za tu dlouhou dobu už naučili čelit. Okamžiků, kdy nám není do smíchu, je mnoho a z našich životů je vymazat nedokážeme. Psychická a fyzická zátěž je značná, avšak je to vždy impuls k tomu, abychom se ještě více semkli. Mnoho toho nemáme, ale dokud máme jeden druhého a Danielka, máme vše, co potřebujeme,“ říká Kamila za souhlasného přitakání Tomáše.

Pomáhají Dobří andělé

Kvůli finanční náročnosti celé situace se manželé rozhodli obrátit na nadaci Dobrý anděl. „Příspěvky od dárců, Dobrých andělů, využíváme na moje rehabilitace a také na financování volnočasových aktivit Danielka, na které bychom jinak již prostředky neměli. Dobří andělé a jejich podpora nám dodávají naději a sílu. Posíláme jim opravdu obrovské díky,“ vzkazuje paní Kamila.

Dobří andělé pomáhají pravidelnými finančními příspěvky prostřednictvím nadace Dobrý anděl rodinám, v nichž se dítě, maminka nebo táta potýkají se závažným onemocněním. „Z této pomoci mohou rodiny hradit potřeby spojené s léčbou, ale například i náklady na chod domácnosti. To jim dává jistotu a klid, který bezesporu v takto náročné situaci potřebují. Pokud se chcete stát Dobrým andělem i vy, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši příspěvku a začít pomáhat. Nadace odevzdá vaše příspěvky rodinám do posledního haléře,“ uzavírá zástupkyně nadace Zuzana Vítková.