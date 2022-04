„Jehňátek se narodilo deset a kůzlátek pět. Ovce leicester porodila dvojčátka, beránka a ovečku. Je to ale prvnička, tak je musíme krmit z lahve,“ řekla Deníku chovatelka s tím, že první ovce se narodily už v polovině ledna.

Na Lüftnerce se od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí slavily Velikonoce. Návštěvníci si mohli vychutnat bohatý řemeslný i kulturní program, výstavu nebo si mohli nakoupit tradiční suvenýry spojené právě se svátky jara. Pro děti byla připravená i soutěžní stezka o zajímavé ceny.

„Takto tady Velikonoce slavíme už po dvacáté. Myslím si, že lidé jsou spokojení. Jistě je potěší hudební vystoupení, kdy se tu během čtyř dnů vystřídá Plzeňáček, lidový soubor Úslaváček či Pšeničky z Kasejovic,“ vyjmenoval František Hykeš z plzeňské zoo, který akci organizuje.

Hykeš si pochválil návštěvnost, v pátek byla podle něj rekordní. Na Lüftnerku zavítalo zhruba pět tisíc lidí.

Dobrovolníci sbírali o Velikonocích odpadky u Radbuzy

Největší zájem byl o pomlázky, lidé se zájmem pozorovali, jak je řemeslníci tvoří. „Letos to tady chceme řádně nakoukat, doma zkusit uplést a v pondělí vyzkoušet na ženských. Pro případ, že by se nám pomlázky nevyvedly, mám v rezervě dvě koupené loni,“ sdělil Plzeňan Lukáš, který na statek vyrazil se dvěma syny.

Pomlázky tam jak na běžícím pásu pletl z patnácti druhů vrb Zdeněk Pikal z Hostouně na Domažlicku. Této tradiční výrobě se věnuje už dvacet let. „Důležité je kvalitní vrbové proutí, které sklidíte už v zimě. Hlavně musí mít co nejmenší pupeny. Je nutné, aby proutek zavadl a ztratil vodu, přestane se totiž lámat,“ popsal Pikal a doplnil, že na pomlázky se používají jednoleté výhony co nejméně rozvětvené, které jsou pěstované v prutníku.

Zdeněk Pikal uplete malou pomlázku za dvě minuty, velká mu pak trvá minut pět. Upozornil, že pomlázky nejsou na mlácení žen, jak si mnozí myslí, ale slouží k tomu, aby ženy omladily.