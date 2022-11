Seriál Deníku Mladí zločinci.Zdroj: Deník/ Redakce

Další z příběhů seriálu Deníku Mladí zločinci se odehrál v roce 2015. Tehdy do Plzně přijely Teplice, které ze severu Čech dorazili podpořit i někteří fanoušci. Mezi nimi i trojice třicátníků. Zápas sledovali v sektoru pro hosty. „Po utkání jsme dres i šály uklidili do batohu, abychom nikoho neprovokovali a aby nás nikdo nezmlátil,“ řekl při líčení u Okresního soudu Plzeň-město jeden z trojlístku fandů hostů. On ani jeho kamarádi ale netušili, že si je při vycházení ze sektoru vyhlédla partička mladých viktoriánů, kteří je nenápadně sledovali a pak na ně na příhodném místě, na úrovni jezu na řece Mži, nečekaně zaútočili. „Jednoho z mužů srazili k zemi, kopali do něj, bili jej do oblasti zad, boku a nohou, snažili se mu stáhnout ze zad batoh, což se jim nepodařilo, a proto jej společně za batoh odtáhli po trávníku na nábřeží řeky, kde pokračovali v kopání do něj a přetahování se s ním o batoh. Přitom na něho pokřikovali, že chtějí vlajky, načež se zip batohu rozepl a obžalovaní z něj vyndali dvě šály a jeden fotbalový dres FK Teplice,“ uvedl u soudu žalobce s tím, že mladíci napadli a mlátili i zbylé dva Tepličáky a křičeli na ně, že chtějí vlajky a šály. Nakonec se s ukořistěnými věcmi dali na útěk. Nikdo z napadených naštěstí neutrpěl natolik závažná zranění, aby potřeboval ošetření u lékaře.

Všech pět mladíků drželo v přípravném řízení bobříka mlčení, nikdo na policii nepromluvil. U soudu čtyři stanovisko nezměnili, ale pátý, nejmladší z nich, již vypovídal. K trestné činnosti se doznal. Činu litoval. Řekl, že Viktorce i nadále fandí, ale již není členem fanouškovské skupiny s kontroverzní pověstí Young Service.

Vyvázl tak u plzeňského městského soudu s nejmenším trestem, dostal jeden rok, odložený na stejně dlouhou zkušební dobu. Další tři mladistvé, taktéž studenty, potrestal senát městského soudu shodně 20 měsíci, odloženými na zkušební dobu 30 měsíců. Jediný dospělý z party pak dostal tříletý trest, podmíněně odložený na čtyři roky. Všem byl zároveň na dva roky uložen zákaz vstupu na všechna utkání mužů FC Viktoria Plzeň a fotbalové reprezentace ČR na dobu dvou let. Trest přijal jen nejmladší, zbylí čtyři se odvolali ke Krajskému soudu Plzeň. A určitě nelitovali. Dva obžalované zprostil obžaloby. „Nebylo prokázáno, že obžalovaní spáchali trestný čin,“ uvedla mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Zbylým dvěma byl trest snížen. Jednomu na 16 měsíců, podmíněně odložených na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Druhý, jediný dospělý, pak dostal trest odnětí svobody v trvání 2 let a 3 měsíců, jehož výkon soud podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Oběma odsouzeným byl zároveň KS uložen trest zákazu vstupu na všechna utkání mužů FC Viktoria Plzeň a na všechna utkání fotbalové reprezentace ČR na dobu 1 roku. I v tomto si tedy polepšili.

