Do podniku totiž vtrhl muž maskovaný kuklou, který jí přikládal k hlavě pistoli a řval na ni: „To je přepadení, dej sem prachy, ty mrd..!“ Když dostal několik desítek tisíc, vzal nohy na ramena, ještě předtím ale ženě nastříkal do obličeje slzný plyn. Policie brzy zjistila, že přepadení herny má na svědomí pětice kamarádů, z nichž nejmladšímu bylo pouhých sedmnáct let. Ten za svoji účast inkasoval pouhých pár stokorun, zaplatil za to ale vysokou cenu – soud ho na více než rok a půl poslal za mříže.