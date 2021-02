Spolu se svým bráchou a rodiči zde natočil video příběh z třídenního pobytu u vody, který nyní zveřejnil. „Rád chytám starým, tradičním stylem, ale nyní to změním a vsadím vše na styl moderní kaprařiny a věřím, že mi to dopomůže k ulovení největšího kapra,“ říká Matěj a vydává se na gumovém člunu na obhlídku skoro šestihektarového rybníka s hloubkou až tři metry.

Chce tam pobýt tři dny a tři dny se bude snažit o ulovení parádního kousku. Nezapomíná na moderní výbavu, jakou je i elektrický pohon člunu, solární dobíjení, spolehlivý stan… I přes zamýšlené tři dny pobytu není mnoho času, a tak je potřeba vše rychle postavit, připravit a přichystat se na lov.

Zapomenuté revíry 5. díl - Kapr, který přelstil pytláky

Zdroj: Youtube

Rybář Matěj popisuje moderní techniku, kterou použije, včetně montáží, návnad, prutů a navijáků. „A nakonec to nejdůležitější, tím je malý speciální háček číslo osm,“ dodává. „Kapry si nejprve rozkrmím, a budu lovit v místech mělčiny s bahnem,“ ukazuje, oblékne se do vody, bere veliký prut a prvně nahazuje. Prut pak ukládá do stojanu. „Je jasné, že ale jeden prut musím umístit také do nejhlubšího místa rybníku. Tím místem je třímetrová hloubka u protější hráze a důležité je správné umístění nástrahy, aby se nezamotala,“ popisuje Matěj.

V průběhu tří dní na rybníce zažívá malá dobrodružství a jedno velké překvapení. „Paráda, na tenhle souboj do konce svého života nezapomenu. Takto bojují praví kapři, kteří ještě nikdy nebyli na háčku. Jsem šťastný,“ usmívá se Matěj Houška a drží v náručí sedmikilového 71 cm dlouhého kapra lysce.