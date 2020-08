Něco se ale nepovedlo a jeho běsnění se vymklo kontrole. Alespoň s takovým pravděpodobným motivem čtyřnásobného vraha přišel badatel Slavomír Kozák z Dlouhého Újezdu poté, co nedávno navštívil Bugárovu rodnou vesnici Sklené a mluvil s lidmi, co ho znali.

Lubomír Bugár se narodil svobodné matce Růženě a vlastního otce nikdy nepoznal. Chodil do školky a do základní školy v Handlové. „Při jedné návštěvě sestry Olgy v obci Sklené se Růžena Bugárová seznámila s jejím budoucím mužem Jánem Štancĺem. To už malý Luboško oslavil desáté narozeniny. Brzy byla veselka. V té době ještě netušila, že si bere hrubého, násilnického a neurvalého člověka, který měl velmi přátelský vztah k alkoholu,“ popisuje situaci badatel Kozák, který případ „Kadrnožka“ připravuje do své chystané knihy věnované vraždám v okolí Boru na Tachovsku.

Opilce a hrubiána Štanceĺa neměl v obci nikdo rád. Vědělo se o něm, že terorizuje celou rodinu a manželku i nevlastního syna často bije. Situace se podepsala i na vlastnostech Bugára. Pak v dospělosti byl prý velice výbušný, když měl upito. „Příkoří vůči sobě si dlouho pamatoval, i jeho matka,“ dále uvádí Kozák s tím, že do protokolu po vraždě uvedla: „Bol pomstivej povahy“. Měl ale velice rád svoji matku a sestru.

Na vojně Bugára hodnotili jako klidného, kamarádského a oblíbeného. Nikdy prý nemluvil, že by chtěl utéct na Západ, či se tam dokonce prostřílet. Bugár se ale stal vojenským zběhem a samopalem na Kadrnožce zastřelil čtyři lidi. „Zůstává jedna velká a nezodpovězená otázka. A sice motiv jednání vojáka základní služby,“ zamýšlí se Kozák. Jedna z možných odpovědí se nabízí. „V jeho bydlišti jsem po čtyřech desítkách let došel k závěru, že motivem mohla být touha pomstít se nevlastnímu otci za terorizování rodiny, za jeho chování k němu i k milované a těžce nemocné matce. Tato domněnka je mezi pamětníky rozšířená, protože si ještě pamatují, jakým násilníkem a despotou jeho otčím byl. Vzájemně se neměli rádi a ze strany Bugára šlo o hlubokou nenávist. Je tedy dost pravděpodobné, že z vojny zběhl se zbraní s úmyslem vyrovnat si s nevlastním otcem účty,“ poukazuje na zjištěné okolnosti.

Vrah z Kadrnožky měl pak na Slovensku velkolepý pohřeb. Pamětníci badateli potvrdili, že dorazilo velké množství smutečních hostů. Po pohřbu byl velký kar. „Mezi obyvateli obce převládal totiž názor, že Bugára zastřelili čeští pohraničníci při jeho snaze prostřílet se na Západ. Přispěla k tomu také skutečnost, že Bugár byl pohřben ve dvojité rakvi a jeho tělo před pohřbením nikomu neukázali,“ říká Kozák a poukazuje na skutečnost, že na hřbitově jsou pohřbeni vrah Bugár, jeho matka a otčím vedle sebe v jednom hrobě navzdory neutěšeným vztahům, které mezi sebou za života měli. „A tyto napjaté vztahy pravděpodobně podle všeho byly na začátku krvavé tragédie před čtyřiceti lety.“