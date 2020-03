S kolegy dokáže denně vytvořit a ručně zkompletovat desítky štítů. Je o ně totiž kvůli nedostatku roušek a respirátorů ohromný zájem. Štíty v současné době zdarma dodává do celého Plzeňského kraje.

S výrobou začala společnost 3D Základna minulý týden. „Původně jsme chtěli zhotovovat respirátory, ale zjistili jsme, že výroba by byla velice nákladná a tento typ respirátorů by se nejspíš špatně dezinfikoval. Rozhodli jsme se tedy pro výrobu ochranného štítu, který by chránil zdravotníkům i oči,“ vysvětlil Lupáč.

ŠTÍT ZA 2,5 HODINY

Folie k výrobě štítu se dá použit z laminovačky formátu A4 a otvory se pak vytvoří pomocí děrovačky. Samotný štít lze snadno sundat a vyměnit. „Štíty jsem nejprve vyráběl sám, pak se ke mně přidali kolegové. Nyní je vytváříme ve čtyřech,“ sdělil s tím, že výroba jednoho kusu trvá zhruba dvě a půl hodiny.

Minulý týden v pátek začal Lupáč obvolávat zdravotníky. „Nejprve jsem zavolal lékařům, které znám osobně, kontaktoval jsem rovněž polikliniky. Nyní dodáváme štíty zdravotníkům po celém kraji. Informaci jsem také pověsil na naši facebookovou stránku. Poté se strhla ohromná vlna zájmu. Lidé nám volali, psali, posílalie-maily. Jsme maličká firma, takže takhle velkou poptávku bohužel uspokojit nedokážeme,“ konstatoval Lupáč a dodal, že podnik má v současné době zhruba dva tisíce zakázek, což je práce na půl roku.

Přestože Petr Lupáč rád pomáhá, vydávat zdarma tolik štítů je pro firmu náročné. „Domluvili jsme se, že do konce týdne budou ještě zadarmo, pak už je musíme začít prodávat, ale za rozumnou cenu,“ uzavřel