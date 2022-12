Ticho a klid léčí. To je všeobecně známá věc, která se potvrzuje i v případě pacientů, jež mají chronické střevní záněty. I tato problematika byla tématem 17. kongresu České gastroenterologické společnosti, který se v těchto dnech koná v karlovarském hotelu Thermal. Právě místní lázeňské prostředí a procedury spojené s dostatečným relaxem a odpočinkem mají blahodárný vliv na pacienty, kteří se potýkají s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Tou se už téměř čtyřicet let zabývá profesor Milan Lukáš, přednosta Klinického centra Iscare a.s. a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, které založil v roce 2007. Privátní zdravotní zařízení Iscare je největším centrem pro pacienty se střevními záněty u nás.