Podle Kolouška z ŘSD by mělo být kompletně hotovo do konce roku. Projekt vyjde na 16,5 milionu Kč.

Už teď se však v lokalitě tvoří kolony. Během špičky motoristé čekají v průměru pět až deset minut. Aby nebyly prodlevy ještě větší, provoz řídí kyvadlově takzvaní regulovčíci. Jeden z nich má na starosti křižovatku se silnicí první třídy vedoucí z Horní Folmavy, u níž jsou benzinové pumpy. Také tady někteří šoféři vjíždějí do vozovky bez pokynů, ovšem většina je ukázněná. Starosta České Kubice, pod niž spadá Folmava, Radek Gerberg uvedl, že žádné komplikace či stížnosti od obyvatel nezaznamenal. „Chceme mít opravené cesty, takže s omezeními počítáme,“ dodal.

Adam Koloušek z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sdělil, že podobný incident se naštěstí neopakoval. Rekonstrukce se týká 1,2 kilometru dlouhého úseku od meteohlásky Folmava až ke kruhovému objezdu před hraničním přechodem. Dělníci už povrch silnice vyfrézovali a postupně pokládají nové vrstvy. „Upravují také krajnice a čistí příkopy. V následujících dnech se pustí do kruhového objezdu, což bude nejkomplikovanější část. Rozdělili jsme ji na čtvrtiny, abychom dopravu omezili co nejméně,“ nastínil Koloušek.

