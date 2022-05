To je takzvaná sestava, kterou létáme. Na začátku sezony si ji připravíme, trénujeme ji a pak se většinou celou sezonu létá stejně a nebo si ji podle počasí lehce přizpůsobíme. Když jsou mraky, tak se trochu modifikuje. Ale vesměs je to něco, co máme natrénované, co máme pod kůží, takže se nejedná o improvizaci.

Co zahrnovala vaše show?

To, co se tady létá, je takzvaná freestylová akrobacie, která nemá žádná pravidla, ale samozřejmě je to o uměleckém dojmu, aby letadlo dělalo věci, které normálně neumí, třeba kotrmelce. Je to doplněné kouřovým efektem. Toto letadlo (letoun 330SC, pozn. red.) které je pro akrobacii přímo určené, létá 450 km v hodině za přetížení 10 G. Chceme ukázat, co to letadlo všechno umí, jaké jsou jeho limity.

Jak se vám v Plasích letělo?

Je ideální počasí a mně se létalo výborně. Lidí je tady spousta, za což jsem hrozně rád.

Slyšela jsem, že se kromě létání věnujete také triatlonu, prozradíte více?

Začal jsem dělat triatlon jako doplněk k letecké přípravě. Když se mi zrovna nechce plavat, tak chodím běhat, když se mi nechce běhat, tak chodím na kolo a tak. A hlavně to mám rád, nedělám triatlon na žádné profesionální úrovni, ale chtěl jsem si jej vyzkoušet a hrozně mě to chytlo. Proto jsem se také dal na Ironmany (dlouhý a náročný triatlonový závod, pozn. red.) a za dva měsíce mě čeká další.

Letecký den na Plzeňsku: Ve vzduchu nad Plasy byly k vidění kotrmelce i kouř