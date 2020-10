Dlouholetý ředitel protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje Petr Pazdiora v listopadu končí ve funkci. Deníku to potvrdil ředitel KHS Přemysl Tomašuk. Proč Pazdiora končí, není jasné.

Krajský epidemiolog Petr Pazdiora. | Foto: Deník / Lenka Prokšová

"Mohu potvrdit, že pan profesor Pazdiora mě požádal o ukončení služebního poměru a já mu samozřejmě vyhověl. Odejde na konci listopadu," řekl Tomašuk. Proč se tak Pazdiora, který na hygieně pracoval čtyřicet let, rozhodl, Tomašuk neví. "Důvody neznám, je to jeho soukromá věc a podle služebního zákona mi je ani nemusí sdělovat," dodal Tomašuk s tím, že na jeho místo zatím hygiena nemá náhradu. "Je to ještě brzy, nemůžu predikovat, kdo by do jeho funkce nastoupil. Je vypsáno výběrové řízení a může se do něj přihlásit každý, kdo splní podmínky," uzavřel ředitel.