V okolí Mladotic na severu Plzeňska se toulá velká kočkovitá šelma. Podle snímků z fotopastí může jít o pumu americkou, která utekla nějakému chovateli. Obec již varovala občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a nenechávali děti bez dozoru.

„Už dříve jsme měli zprávy, že tu pumu někdo zahlédl. Smáli jsme se tomu, ale teď se podařilo zvíře vyfotit na fotopast. Na kočku domácí to nevypadá, není to liška ani rys, to je z toho všeho vidět. Je to větší kočkovitá šelma. Podle konzultací s odborníky je možnost, že jde o pumu americkou,“ řekl Deníku hospodář mysliveckého sdružení Mladotice Stanislav David. Dodal, že v minulosti už měli jeho kolegové zvíře dokonce na mušce, ale zachovali se správně a nevystřelili, neboť si nebyli jisti, na co míří.

Poté, co dostali do rukou snímky z fotopastí a vyjádření odborníků, raději myslivci varovali obecní úřad.

ÚTOČÍ VÝJIMEČNĚ

„Informaci jsme od mysliveckého sdružení dostali v pondělí odpoledne, ověřovali jsme ji i na Policii ČR, kam bylo myslivci vše nahlášeno. Hned v pondělí jsme proto obecním rozhlasem vyhlásili, že se v okolí pohybuje kočkovitá šelma, zřejmě jde o pumu americkou. Žádali jsme, aby lidé dbali zvýšené opatrnosti, zejména při procházkách s dětmi,“ uvedl starosta Mladotic Jiří Záhrobský, podle něhož šelmu zachytily fotopasti hned na dvou místech, a to ve vzdálenosti do jednoho kilometru od obce.

Informace samozřejmě vyvolala ohlas mezi místními, někteří se ptali, zda nejde o „kachnu“, jiní berou varování vážně. Podle dlouholetého chovatele velkých šelem Miroslava Lence z Klatovska, který v minulosti míval i pumy americké, ale není pravděpodobné, že by šelma napadla člověka. „Nejspíše by před člověkem utekla. Pravděpodobnost, že by zaútočila, je minimální, to by musela být velice hladová nebo zraněná,“ vysvětlil Lenc.

PROVĚŘÍ CHOVATELE

Případem se zabývá i krajská veterinární správa (KVS). „Vše prověřujeme. Puma to být může, ale také nemusí,“ upozornil Richard Bílý z KVS Plzeň. Dodal, že již byly prověřeny zoologické zahrady, zda jim neutekla větší kočkovitá šelma. Výsledek byl negativní. „Teď budeme prověřovat chovatele v Plzeňském kraji, zda jim nechybí jejich zvíře. Kontrolu provedeme u chovatelů s povolením i bez něj,“ dodal Bílý.

Puma americká je chráněná zákonem, nelze ji tedy zastřelit. Usmrtit ji lze jen v případě krajní nouze, například pokud by myslivce napadla. Pokud by se prokázalo, že jde skutečně o pumu, rozhodovala by o jeho budoucnosti Česká inspekce životního prostředí. Nejprve by byl nejspíše učiněn pokus o odchyt zvířete.