Srážce na místě podlehli tři lidé včetně pětiletého dítěte a sedmnáctiletého mladíka. Řidič po několika dnech zemřel v nemocnici. Nehodu označili policisté zatím za jednu z nejtragičtějších v letošním roce.

Policejní mluvčí Dagmar Brožová informovala, že se od ledna do října stalo v Plzeňském kraji 3 167 dopravních nehod. „Je to o 214 nehod méně ve srovnání se stejným obdobím roku 2019,“ konstatovala mluvčís tím, že při těchto nehodách zemřelo 31 osob. „Těžce zraněných bylo 82 a lehce 1 312. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 218 milionů korun,“ doplnila.

Častou příčinou nehod je nervozita a neukázněnost řidičů.

Podle dopravní expertky Václavy Ircingové nejsou v současné době v Plzeňském kraji místa, kde by se pravidelně havarovalo. „Dopravní nehodovost je rozprostřena po celém území kraje. Problémové úseky jsou průběžně sledovány a následně řešeny,“ řekla Deníku Ircingová.

K nehodám tak navíc přispívá neukázněnost a agresivita řidičů. „Lidé jsou za volantem nervózní. Může to být dle mého názoru způsobeno i současnou koronavirovou pandemií, kdy jsou někteří lidé dlouhodobě doma a mají špatnou náladu,“ vysvětlila expertka.

Ircingová rovněž apeluje na řidiče, aby byli pozorní. „Musejí předvídat a dodržovat pravidla silničního provozu. Základním problémem například je, že šoféři neblikají. Nedají znamení, když odbočují, přejíždějí z pruhu do pruhu, nebo když objíždějí překážku, cyklistu. Což způsobuje mnoho nehod,“ vyjmenovala Ircingová. V zimním období by řidiči měli podle ní dbát na to, aby svítili a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám.

Stále častější jsou také srážky se zvěří. „V tomto případě je nutné intenzivně brzdit, aby byl náraz co nejmenší,“ uzavřela.