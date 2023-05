Zhruba třicet tisíc stromků už bylo na Šumavě vysázeno díky projektu WeLoveŠumava. Lidé si vždy koupí originální trika a pak si vysadí svůj strom. A právě taková akce se konala i o tomto víkendu a bylo vidět, že i když se konala již pojedenácté, stále je o ni větší a větší zájem.

Sázení stromů s WeLoveŠumava na Šumavě. | Video: Deník/Miroslava Tolarová

Do šumavské přírody směrem na Nový Brunst zamířily během soboty a neděle davy lidí, aby si zasadily svůj strom. Přicházely celé rodiny, od těch nejmenších, kdy někteří byli ještě v kočárku, o něco málo starší hrdě kráčeli už se svými lopatkami, až po babičky s dědečky. Sázení tak nejen pomáhá přírodě se znovu zalesnit, ale také stmeluje rodiny a party kamarádů. To potvrdil i Richard Brož, který se svým bratrem Filipem stojí za zrodem projektu. Sázení má za sebou mnoho příběhů. „Je to super, protože zájem je čím dál větší. Letos máme na pasece nově i revírníka, který mluví o zajímavostech o lese, ale i o problémech s kůrovcem. Těší nás, že mám i zpětnou vazbu od lidí. Příkladem je třeba kluk, kterého absolutně nezajímalo žádné sázení, rodiče ho sem vzali, ten byl naštvaný, že musí do lesa, ale zasadil si tady strom. Teď s ním ale musí každé jaro na Šumavu, jdou se podívat na svůj strom. Nyní jede i s kamarády na víkend na Šumavu. Takže i takové příběhy máme, kdy dokážeme namotivovat, a to nás těší o to více,“ řekl Richard Brož.

Na letišti v Klatovech se srazila dvě letadla, na místě čtyři zranění

Během soboty a neděle bylo zasazeno čtyři tisíce buků, což bylo domluveno v souladu s plány Lesů ČR. Lidé z různých koutů republiky také vysadili nový les a dozvěděli se i mnoho zajímavostí. Rovněž měli příchozí možnost si nakoupit různé limitované výrobky WeLoveŠumava.

Pořídit si nové triko bude opět na podzim a další sázení se uskuteční následně na jaře 2024.