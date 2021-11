Klienty Bohemia Energy z Plzeňského kraje vyděsily zálohy na energie od dodavatelů poslední instance (DPI). Lidé by podle nich měli v některých případech platit až 30 tisíc korun měsíčně.

Šestasedmdesátiletá Jana z Plzeňska žije sama v rodinném domě a klientkou zkrachovalé společnosti byla od roku 2013. U Bohemia Energy (BE) měla důchodkyně plyn i elektřinu. Za plyn platila na zálohách měsíčně necelé 4 tisíce, za elektřinu něco málo přes tisíc korun. Šokem pak pro ni bylo, když jí po krachu BE přišlo vyúčtování záloh od DPI. „Za elektřinu jsem měla platit čtyři tisíce korun, za plyn přes 14 tisíc. Důchod mám 13 tisíc. Na zálohy by tak padly veškeré úspory,“ líčila seniorka.