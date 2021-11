/FOTO, VIDEO/ Zasněžování na šumavských sjezdovkách je v plném proudu a první nedočkavci naložili lyže, snowboardy, sáňky nebo boby a vyrazili na svahy. Umělý sníh vrší také na Klínovci v Krušných horách. V podhůří se zatím předpovědi meteorologů nenaplnily, zde je bílo například v Chotěšově či v Kašperských Horách.

Lyžařský areál na Zadově, 27. listopadu 2021. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

"Parádní sníh, přijeli jsme z Vimperka ho otestovat. Hlavně aby to hned nezavřeli jako loni, to by bylo peklo. Lyžovalo se pouhých devět dnů," doufá snowborďák a trenér sportovního týmu SK Snowriders Vimperk Martin, který na Zadov vyrazil s kolegyní Petrou.