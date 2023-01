Deníku to potvrdil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „Dle dosavadní domluvy se počítá s nasazením lidí a techniky od úterního rána, kdy má dorazit také cisterna s CO2, který se bude používat k utrácení,“ uvedl Majer. Usmrtit je nutné přibližně 180 tun drůbeže, proto by odklízení mělo trvat dva až tři dny. Nákaza se zatím údajně objevila na jedné ze tří hal. Veterináři odebírají průběžně vzorky i z dalších hal a sledují tam případné úhyny. „Pokud by se objevily, byla by likvidace masivnější, a nejhorším scénářem je vybití všech nosnic,“ vysvětlil Majer. V Brodě nad Tichou se jedná o dosud největší ohnisko ptačí chřipky v Česku za uplynulý rok.