„To, že patříme do karantény, jsme se dozvěděli ze zpráv na internetu. Já jsem na hygienu poprvé volal minulý čtvrtek a nahlásil jsem, kde jsme. Sice se nic nedělo, ale aby o mně věděli. Sdělili mi, že pokud nebudu mít chřipkové příznaky, že mohu klidně do práce. Po pátečním dopoledním vyjádření premiéra Babiše jsem znovu volal na hygienu, tam mi opět řekli, že se nic nemění, že plošnou karanténu zavádět nebudou. Odpoledne ale už bylo vše jinak,“ uvedl Pikner, který se s manželkou a dcerou vrátil do svého domova nedaleko Plzně v sobotu.

Všichni skončili v karanténě. „Na stole na nás čekal bochník chleba, který nám koupili sousedé, když jsme volali, že musíme do karantény. Nabídli nám, že když jim pošleme seznam e-mailem, vše nám nakoupí a nechají to u vrátek, kam si pro to dojdeme. My se všichni cítíme zdraví, žádné komplikace nemáme, takže po zahradě se pohybovat můžeme. Dovedu si i představit, že půjdeme na procházku někam do lesa, jen se budeme vyhýbat kontaktu s člověkem na méně než dva metry,“ řekl Deníku Pikner a dodal, že si s rodinou sepsali úkoly, jimž se budou věnovat, aby se po dva týdny zabavili. Léčit sice nemůže, neboť nechce riskovat, že by ohrozil své pacienty, z nichž některým je přes 70 let, ale částečně pracovat může, a to díky moderní technice. „Dnes jsem dokonce mohl přednášet studentům lékařské fakulty, přes internet jsme uspořádali jakousi videokonferenci,“ dodal Pikner.

Nakazit by se měl každý mladý člověk

Jakožto lékař je přesvědčen, že koronavirové nebezpečí sice nelze podceňovat či bagatelizovat, ale panika a hysterie vše jen zhoršují. Chránit je třeba lidi nad 65 let věku a všechny s oslabenou imunitou. „Omluvme se rodičům a prarodičům, že teď omezíme návštěvy na minimum a i oni by se měli setkávat s dalšími lidmi co nejméně,“ apeluje Pikner. „Co se týče ostatní populace, pak by asi bylo nejlepší, aby nás to prodělalo co nejvíce, a to co nejdříve. Čím více nás to prodělá, tím méně se to bude šířit. Je to stejné jako s očkováním. Když bude promořeno řekněme 80 procent populace, v tu chvíli už to ostatní nedostanou. A budou tak ochráněni ti rizikoví,“ řekl Deníku Pikner. Dodal, že nejlepší obranou před nákazou je pravidelně si mýt ruce mýdlem, používat jednorázové kapesníky a mít dostatečný příjem vitaminů. „Virus je extrémně malý a běžné roušky ho nezachytí. Je to, jako když budete házet skleněné kuličky skrze tenisovou síť,“ uzavřel klatovský primář.