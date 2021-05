Na negativy nečekaně narazily historička Kristýna Pinkrová a archivářka Viktorie Janiurková. Mimo jiné totiž mají na starosti digitalizaci rozsáhlého muzejního fotoarchivu. „Kolegyně naskenovala první negativy a vykoukly na nás fotky z května 1945. Když objevíme něco takového, jsme z toho opravdu nadšené. Naše práce připomíná detektivní pátrání, při kterém občas objevíme takový poklad. To je pro nás největší odměna,“ uvedla Pinkrová.

Fond od Viktora Douby čítá desítky negativů, které ale nejsou nijak blíže popsány. Snímky zachycují příchod americké armády do Domažlic i atmosféru oslav konce války, které následovaly. „Velmi silné jsou například fotografie Američanů klečících v kostele. Šlo o pravidelnou mši, protože jinak by uvnitř bylo úplně plno. Víme, že později se konaly děkovné slavnostní bohoslužby,“ sdělila archivářka. Doplnila, že dosud nezveřejněné a cenné historické kousky postupně zpřístupní. „Buď Doubovu práci zahrneme do některé tematické výstavy, nebo ji zveřejníme zcela samostatně. To ještě v tuto chvíli není jasné,“ uzavřela.

Viktor Douba pocházel z Postřekova. Umělecký talent zřejmě zdědil po svém otci Josefovi, který byl malířem a kreslířem v řadě časopisů. On sám nastoupil po maturitě na pražskou právnickou fakultu, ale nad justicí nakonec vyhrála fotografie. Oboru se vyučil a působil v ateliéru ve Kdyni, později Horšovském Týně. V roce 1964 se stal dokumentátorem Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Plzni. O patnáct let později zemřel v Rokycanech.