Jste novým ředitelem nemocnice, jaké máte zkušenosti ve zdravotnictví?

Mám ve zdravotnictví dlouholetou praxi. Začínal jsem v roce 1998 jako asistent ředitele Fakultní nemocnice na Bulovce, později jsem převzal pozici ekonomického náměstka. Když jsem tam skončil, vedl jsem soukromou firmu, která zásobovala všechny nemocnice v České republice speciálním zdravotním materiálem. Poté jsem dostal nabídku pracovat v holdingu Mediterra, který zajišťoval výstavbu rehabilitační kliniky na Malvazinkách, kde jsem zajišťoval koordinaci prací a dohlížel na výstavbu a provoz kliniky. Po zahájení provozu kliniky jsem přešel dělat ředitele nemocnice v Neratovicích. Po ukončení mého působení v holdingu Mediterra jsem začal pracovat jako ředitel Klatovské nemocnice, kde jsem byl ve vedení po dobu výstavby. Po dokončení výstavby nemocnice jsem rezignoval, protože čtyři roky fungovat v rámci staveniště a ještě zajišťovat chod nemocnice, bylo velmi náročné.

S jakou vizí jste šel do sušické nemocnice?

Do nemocnice jsem šel s vizí, která byla založená na usnesení zastupitelstva města, a bývalé vedení ji rozvíjelo. Mým cílem bylo v ní pokračovat, jen jsem chtěl zavést procesy, které se týkají provozu nemocnice. Jde o zásobování, ekonomiku, evidenci a podobně a zároveň stabilizovat ekonomickou situaci nemocnice.

Nástup do nemocnice kvůli bouřlivému odvolání bývalých jednatelů nebyl pro vás asi jednoduchý, jak to nyní v nemocnici vypadá?

Nástup jednoduchý byl, ale složité bylo to, co následovalo. Nemocnice nebyla personálně stabilní ani před mým příchodem, protože řada zaměstnanců pracuje pouze na dohody, buď o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Hrozilo tak to, co nastalo. Tito zaměstnanci, kteří když dají výpověď, tak pouze s patnáctidenní výpovědní lhůtou. Za tu dobu není možné sehnat náhradu. Všichni potenciální lékaři mají služby na měsíc dopředu rozepsané. Personální nedostatek ve zdravotnictví je všude, všichni lékaři jsou maximálně vytížení.

Kolik lékařů již dalo výpověď? Jaký to má dopad na provoz?

Momentálně do čtvrtka je to jedenáct výpovědí. Jde o chirurgy, anesteziology, kromě dvou lékařů, měli všichni dohodu. Takže nebylo možné sehnat tolik nových lékařů. Dopad na provoz je to zásadní, v sobotu 3. října byl provoz chirurgického lůžkového oddělení dočasně přerušen, než se podaří sehnat nové lékaře.

Je ohroženo i interní oddělení?

Interna zatím není ohrožena. Problém ale celkově je, že lékařů je málo. Vzhledem k situaci, která nastala s nouzovým stavem, s nutností obsadit lůžka případných covid pozitivních pacientů, pro které máme připravenou stanici zvlášť. Je tak akutně nutné shánět lékaře na interní oddělení a nejen tam.

Po volbách by se mělo začít jednat s krajem o případném převzetí či větší spolupráci, jak se na to díváte vy?

Pokud mám správné informace, tak na posledním zasedání krajského zastupitelstva, kde se neschválila dotace pro sušickou nemocnici, bylo navrženo či rozhodnuto o zřízení zdravotnické komise, jejíž výstupem by mělo být definování potřebné zdravotní péče v regionu Sušicka a Klatovska. Výsledkem by mělo být definování postavení sušické nemocnice v plzeňském zdravotnictví. Vím, že se nemluvilo o integraci do nemocnic plzeňského holdingu, ale o integraci do plzeňského zdravotnictví. To je podle mě správný postup.