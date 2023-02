Matěj se poctivě připravoval, a jak sám s úsměvem říká, snad více než na vlastní přednášku se soustředil na hlasivky. „Před přednáškou už od rána jsem se na našem stánku bavil a fotil se spoustou našich fanoušků, kteří za mnou přijeli nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí, no a měl jsem fakt strach, aby mi nakonec během přednášky nevypadnul hlas,“ řekl Deníku a podotkl, že tak trochu měl samozřejmě i trému. „Malá tréma je myslím dobrá, protože vás dokáže přivézt k lepšímu výkonu. Mám jí vždycky, ale spadne ze mě hned, jak začnu. Já mám takovou povahu, že se na to prostě těším a vždycky si setkání s fanoušky skvěle užívám. Pravdou asi je, že kdyby lidi nepřišli, nebo ještě hůře během přednášky odcházeli, bylo by to pro mě hodně nepříjemné.“

Expedice Norsko 2022! Tento film vypráví nejenom o Matějově cestě za ulovením jeho první mořské ryby, ale také o krásách Norského království, Vikinzích a samozřejmě o moři a mořských rybách.

Zdroj: Youtube

S rodinným týmem nazvaným příznačně Team 2010 natáčí Matěj rybářský seriál Zapomenuté revíry. Každý díl uvádí herec Martin Stránský slovy: „Sportovní rybář, zálesák, kluk, který nadevše miluje dobrodružství a pobyt v přírodě. I v dnešní době se pokouší objevovat dávno zapomenuté revíry, kde jiné rybáře ani nenapadne nahodit…“ V seriálu se snaží Matěj objevit rybí život v místech, kde by ho opravdu nikdo nečekal. Dnes jeho projekt Zapomenuté revíry již ale není jen o natáčení rybářských filmů, ale také řadě článků do českých i zahraničních časopisů, přednáškách, a loni v srpnu vydal o svých dobrodružstvích na zapomenutých revírech i svoji první stejnojmennou knihu. A právě o zapomenutých revírech byla přednáška na veletrhu.

Matěj má více sledujících než Jakub Vágner

Matěj svojí tvorbou oslovuje statisíce lidí napříč všemi zájmy i generacemi, a okolí mladého rybáře i krajané mohou být na jeho tvorbu náležitě pyšní. Vždyť například Matějova videa o rozdělávání ohně mají na TikToku jedno 485 tisíc a druhé 625 tisíc zhlédnutí, sleduje ho tam celkem 40 tisíc lidí, čímž o deset tisíc předčil populární rybářskou legendu Jakuba Vágnera. Na Instagramu Matěje sleduje 30 tisíc lidí. „Dnes jsou to již opravdu měsíčně statisíce, ale hlavně mám radost z toho, že se mi daří zaujmout mým koníčkem lidi naprosto rozdílných zájmů a napříč všemi generacemi. Svoji tvorbu totiž rozhodně nedělám jenom pro rybáře,“ řekl Matěj a poukázal i na své vzory. „Odmalička mám rybářské vzory pro mou tvorbu jako je Rudolf Hrušínský mladš a Pavel Tomi, se kterými mám tu čest natáčet a samozřejmě i Jakub Vágner, kterého znám osobně a vážím si toho.“

Mladý rybář Matěj vydal knihu Zapomenuté revíry, kmotrem je Pavel Tomi

Matěj nezapomněl podotknout, že těmi největšími vzory jsou lidé, které dobře zná. „Prožil jsem s nimi třeba i složité životní situace, a to je pro mne jednoznačně moje rodina.“

Na letošní rok má mnoho plánů i snů. Tím asi největším, jak prozradil Deníku, je mít svůj vlastní pořad v televizi o rybách a z přírody. Dokonce už jedná s televizní společností, když vše vyjde, bude muset svůj čas přizpůsobit nové situaci. „Každopádně dál budu pokračovat se svými seriály Zapomenuté revíry, S Matějem u vody a Zálesáctví s Matějem na našem You Tube kanále – Team 2010 v natáčení rybářských filmů a zálesáckých videí z domova i ze zahraničí, opětovně budu pravidelně přispívat řadou článků do českých, ale již i zahraničních rybářských časopisů, proběhnou taktéž autorská čtení mé knihy Zapomenuté revíry a chystáme i sérii přednášek po celé republice,“ plánuje čtrnáctiletý student gymnázia. Zaznamenal i velký zájem začínajících mladých rybářů v kroužcích. „Horkou novinkou tedy bude má podpora mladým začínajícím rybářům formou besed a společného chytání, na což se moc těším.“

Vybíráme z přednášky, zazněla na veletrhu For Fishing 2023

V poslední době jsem začal ale i poznávat, že rybaření je také hodně o setkávání lidí. Díky rybaření se dnes již mohu bavit s lidmi z nejrůznějších koutů světa a je skvělé, že jsem se při rybaření (na rybách) potkal s takovými osobnostmi, jako je pan Rudolf Hrušínský, nebo ale i s úplně neznámými zkušenými rybáři a učím se tak od nich, že rybaření není jenom o velkých rybách, ale také kamarádství, cestování a vztahu k přírodě i k lidem.

Nejsledovanějšímu mladému rybáři Matěji Houškovi tleskali na prestižním veletrhu.Zdroj: František HouškaBylo to v roce 2019, kdy jsme byli s bráchou na jedné z našich zálesáckých výprav, šli jsme nádhernou, divokou přírodou a před námi se v lese objevil nádherný skrytý rybník. Hned na první pohled mi bylo jasné, že se tady určitě nechytá a mě samozřejmě zajímalo, jestli se tady i tak mohou nějaké ryby vyskytovat. Bylo mi naprosto jasné, že ulovit na takovém místě rybu, by byla pro jakéhokoliv rybáře hodně velká a složitá výzva, nicméně pro mě osobně ten nejvzácnější úlovek - ryba, která ještě nikdy nebyla na háčku.

A co jsou to tedy pro mě vlastně Zapomenuté revíry. Nejedná se o svazové revíry, nejsou to soukromé komerční revíry ani chovné rybníky, jsou to jednoduše rybářsky nedotčené revíry, takzvané panenské vody, a to nejdůležitější je, že se zde cíleně ryby nevysazují. Já se takové revíry pokouším nalézt a objevit v nich rybí život. Pokud se mi to podaří, jedná se vždy o velmi zajímavé a rybářsky vzácné úlovky, které jsou pro mě nesmírně cenné. Prostě vzácné ryby, které ještě nikdy nebyly na háčku. Důležité je také zmínit, že rybaření a objevování zapomenutých revírů není jenom o rybaření, ale také o přírodě, historii míst i dávných lidských příbězích, kde natáčím.