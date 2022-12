Silvestr a Nový rok by měly podle meteorologů být vůbec nejteplejšími dny s teplotami možná i výrazně nad 10 stupňů Celsia. „Za všechno bude moci velmi teplý vzduch proudící od jihozápadu. S přelomem Nového roku se v tuto chvíli láme i jistota s dalším vývojem počasí. V tuto chvíli to ale vypadá, že nejteplejšími dny budou ty přelomové a po nich nás čeká pozvolné ochlazování. Doplnění sněhu na horách je ale zatím bohužel v nedohlednu,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Devětadvacetiletá Plzeňanka Kateřina Červenková má již přes půl roku zamluvený pobyt na závěr letošního roku v Kašperských Horách. Případná absence sněhu ji ale netrápí. "S rodinou trávíme pokud možno každý konec roku v přírodě či horách. Jestli nasněží, nebo ne, je nám jedno. Když si neobujeme běžky, nasadíme trekové boty a vyrazíme na procházku. Hlavní je, že budeme s rodinou spolu a mimo ruch velkého města," vysvětlila.

V železnorudském hotelu Belvedér mají kapacitu naplněnou. Hosté si tam na oslavy konce roku objednávají ubytování i rok dopředu. Na poslední chvíli se provozovatelům zrušil pobyt ve dvou pokojích, nicméně s počasím změna plánu hostů nesouvisí. „Jedna paní měla zraněný kotník, další lidé zrušili ubytování kvůli současné epidemii respiračních onemocnění. Oba pokoje jsme ale vzápětí naplnili,“ řekl majitel hotelu František Strnad. Podle něj si lidé poradí a situace nějak dopadne. „Jestli pobyt zruší další lidé, nic s tím nenaděláme. Myslím ale, že většina je na počasí připravena a dorazí. Mohou se vydat na procházky. Lyžovat se zatím na dvou sjezdovkách dá, ač to není žádný zázrak. Před pár lety někteří klienti kvůli vyšším teplotám přivezli místo lyží horská kola a jezdili na nich,“ vzpomněl Strnad.

Kvůli počasí lidé rezervace zatím neruší ani v hotelu Orea v Železné Rudě. Podle ředitele ubytovacího zařízení Milana Vyskočila se turisté i během teplejšího počasí zabaví. „Sice to není ono, ale někde se lyžovat dá. Obsazeno máme z 90 procent, pár posledních pokojů je ještě k dispozici. Kdyby někdo uvažoval, že Silvestr stráví v hotelu na horách, možnost je. Zatím velké rušení rezervací neregistrujeme,“ oznámil. Třetinu hostů v Oreu tvoří stálá klientela, další třetina jsou zákazníci noví. „Po covidu se nyní začínají vracet němečtí hosté,“ dodal Vyskočil.

Pravidelně se na závěr roku vrací rodiny s dětmi, páry i skupiny známých, jak z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska do Hotelu Bohemia, který se nachází přímo u lanovky na šumavském Špičáku. "Počasí má na rezervace vliv, samozřejmě bychom byli raději, kdyby byly sněhové podmínky lepší, ale zrovna na Silvestra většina lidí už plány na poslední chvíli nemění. Samozřejmě, že máme nastavené standardní storno podmínky, které lidé respektují. Pobyt na horách si lidé rádi dopřejí v každém případě a my v hotelu i naší nové restauraci s krbem a točeným pivem děláme vše pro to, aby si ho užili," informovala Věra Frühaufová z Hotelu Bohemia.

