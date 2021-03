Jen pár dní poté, co německá vojska vstoupila na území tehdejšího Československa, se tajně schází parta domažlických skautů. Členové třetího oddílu na schůzce přísahají, že se aktivně zapojí do boje proti okupantům. V klubovně sedí také třiadvacetiletý Jan Smudek, kterého už o rok později hledají nacisté po celém protektorátu. Mladému odbojáři, přezdívanému Nepolapitelný Jan, se nakonec podaří utéct do zahraničí.

V březnu 1939 studuje Smudek vyšší průmyslovou školu v Kladně. Na víkendy jezdí za rodinou do Domažlic, která se sem přestěhovala z Bělé nad Radbuzou. Na schůzi se junáci domlouvají, že začnou shánět zbraně a výbušniny. Smudek zanedlouho krade v pražském hostinci U Čísla německému poddůstojníkovi armádní pistoli z opasku, který si pokládá před tancem na židli.

Smrt strážmistra

Sedmého června téhož roku se vydává se svým spolužákem Františkem Petrem do kladenského kina Korzo, poté do nechvalně proslulé Restaurace U Šamců. První plán nepozorovaně sebrat vrchnímu strážmistrovi německé pořádkové policie Wilhelmu Kniestovi zbraň se ale nedaří. Když se podnapilý muž chystá kolem jedné hodiny ráno z lokálu odejít, ozbrojená dvojice se rychle vzdaluje a vydává se na cestu před ním. Po chvíli se na strážníka otáčí a Smudek ho vyzývá, aby se vzdal. Policista se pokouší nečekanému útoku bránit, ale po výstřelech padá k zemi mrtev. „Zdá se, že Smudek německého policistu napoprvé netrefil. Nejspíše poté k němu přiskočil a ranou pěstí do obličeje ho omráčil. Smudek pak zdvihl policistovu čepici a chtěl mu odebrat i zbraň, ale vtom vyšla z jeho pistole další rána, která zasáhla strážmistra do horního rtu a způsobila okamžitou smrt. Smudek zpanikařil a utekl, aniž by Kniestovi zbraň skutečně odebral,“ píše historik Petr Koura v článku Pozapomenutá legenda českého odboje. Ten se přiklání k názoru, že nešlo o plánovanou vraždu.

Studenti z místa utíkají a schovávají se v nedalekém Smudkově podnájmu. Brzy ráno pak odjíždějí vlakem do Prahy. Do vyšetřování noční události vstupuje státní tajemník říšského protektorátu, velitel německé policie a SS Karl Hermann Frank, který na místo činu dopoledne dorazí. Nacisté postupně zatýkají 111 osob, přičemž dva z nich umírají ve vězení, další končí v koncentračních táborech. Pátrání po pachatelích je však neúspěšné.

Mezitím Smudek dokončuje další ročník kladenské průmyslovky a prázdniny tráví v Domažlicích, kde s ostatními skauty shromažďuje zbraně. Junáci se napojují na další odbojové organizace, včetně Obrany národa, a plánují zlikvidovat muniční vlak jedoucí do nedalekého města Furth im Wald. Sabotážní akci však přeruší gestapo, které začátkem roku 1940 odhaluje první členy ilegální skupiny. V březnu téhož roku zatýká také v Domažlicích.

Smudek se chystá uprchnout do zahraničí, ale doma ho 20. března překvapí tři příslušníci klatovského gestapa. Ptají se po kufru s výbušninami. Mladý odbojář zavede jednoho z mužů na půdu, kde ho postřelí, a z místa prchá. Několik dní se ukrývá ve stozích, senících i chatách nedaleko Domažlic, jídlo a oblečení mu dávají příbuzní a přátelé. Při útěku ho ve vesnici Březí zadrží dvoučlenná hlídka německé finanční stráže, kterou zastřelí. Nakonec se dostává do Kdyně a Klatov, odkud už v přestrojení cestuje vlakem do Prahy.

Stodvacetitisícová odměna

Nacisté zuří, protože nemůžou Nepolapitelného Jana stále chytit. V Domažlicích zatýkají sto padesát lidí a deportují je do koncentračního tábora Flossenbürg v Bavorsku. Vypisují odměnu sto dvacet tisíc za dopadení mladého odbojáře a vyvěšují letáky s jeho fotografií po celém protektorátu. Represe však ještě zesilují, protože Smudkův spolužák František Petr se při výslechu přiznává, že se podílel na vraždě strážmistra Kniesta. Záhy je za svůj čin odsouzen a následně popraven. Stejný osud potkává rovněž domažlického skauta Vojtěcha Ladislava, jenž Smudkovi při útěku pomáhal.

Dlouhá léta před rodinou mlčel

Nepolapitelný Jan se nakonec dostává přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Blízký východ do Francie a poté Velké Británie, kde nastupuje do Královského letectva. Po válce se Smudek, jehož příběh inspiroval několik zahraničních filmařů, vrací do osvobozené vlasti s manželkou Margaret Bush a dcerou Ivonou. Po únoru 1948 však rodina zemi opouští a přichází zpět až po sametové revoluci.

Smudkův příběh byl léta téměř zapomenutý. Dlouho o něm nevěděla ani jeho dcera. „Nechtěl se mnou o válce vůbec mluvit. Bylo pro něj těžké se k událostem vracet,“ vysvětlila Ivona Escrittova. Poprvé se o rodinném tajemství dozvěděla ve svých patnácti letech. Střípky minulosti sbírala postupně od otcových přátel a příbuzných. „Až když si rodiče postavili dům v Dílech na Domažlicku, mlčení se prolomilo. I tak pro něj vyprávění bylo složité. Nicméně myslím, že byl opravdu statečný. Miloval českou zemi, bojoval za ni a toužil v ní žít, což se mu poštěstilo,“ uzavřela Escrittova. Její otec zemřel v roce 1999.