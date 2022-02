Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Petra Vanky bylo tímto krokem vedení kraje destabilizováno. Doposud vládnoucí ODS a TOP 09 tak odchází do opozice. O budoucí koalici momentálně vyjednávají Piráti, STAN s hnutím ANO. Během několika minut by mělo být jasné, jak si tato politická uskupení rozdělí místa v radě kraje. Rudolf Špoták už ale informoval, že ve složení rady budou dva Piráti, tři členové STAN a čtyři křesla získá ANO a nezávislí.

V radě bude kromě hejtmana šest náměstků a dva radní. Prvním náměstkem hejtmana se stal Petr Vanka (ANO), dalším náměstkem bude Roman Zarzycký (ANO), Martin Záhoř (ANO), Pavel Čížek (STAN), Josef Bernard (STAN), Pavel Hais (Piráti), Vladimír Kroc (ANO) a Libor Picka (STAN) budou radní.

OBRAZEM: Ohlédnutí za působením Ilony Mauritzové ve funkci hejtmanky

V kraji vládlo od předloňského listopadu uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09. V zastupitelstvu mají 25 ze 45 mandátů, z toho Piráti i STAN po sedmi. ODS a TOP 09, které získaly 11 křesel, mají pět z devíti krajských radních včetně hejtmanky, STAN s Piráty mají v radě po dvou místech. ANO získalo ve volbách 12 mandátů, ale jeho klub má včetně nezávislých 16 členů.

„Vlastní funkce jsou pro Piráty důležitější než spolupráce demokratických stran. Jinak si skutečnost, že položili úspěšnou koalici a za nového partnera vybrali hnutí ANO, zdůvodnit nedokážu. Přitom my jsme pro pokračování demokratické koalice udělali maximum. Nabídli jsme Pirátům nové jednání poté, co nečekaně vypověděli koaliční smlouvu a na něm jsme přistoupili na všechny jejich požadavky, včetně funkce hejtmana. To i přesto, že Pirátská strana má méně zastupitelů a získala méně hlasů než koalice ODS a TOP 09,“ uvádí dosavadní náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

Novými členy Rady kraje, jejíž hlavou je hejtman kraje Rudolf Špoták (krizové řízení, bezpečnost a centrální nákup), bylo zvoleno šest náměstků a dva radní.

Petr Vanka, (ANO + nezávislí), náměstek hejtmana (regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti)

Roman Zarzycký, (ANO + nezávislí), náměstek hejtmana (ekonomika, investice, majetek)

Martin Záhoř, (ANO + nezávislí), náměstek hejtmana (sociální věci)

Pavel Čížek, (STAN, Zelení, PRO Plzeň), náměstek hejtmana (doprava)

Josef Bernard (STAN, Zelení, PRO Plzeň), náměstek hejtmana (životní prostředí a zemědělství)

Pavel Hais (Piráti), náměstek hejtmana, (zdravotnictví)

Vladimír Kroc (ANO + nezávislí), člen rady (školství a sport)

Libor Picka (STAN, Zelení, PRO Plzeň), člen rady (kultura, památková péče a cestovní ruch)

Statutárním náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v případě jeho nepřítomnosti, se stal Petr Vanka.

Dosavadní hejtmanka Ilona Mauritzová zhodnotila svoji práci pro Plzeňský kraj, poděkovala svým kolegům. „Chtěla bych vám poděkovat napříč politickými stranami, všem zastupitelům, svým bývalým koaličním partnerům a musím říci, že zvláště u některých byla pro mne čest s nimi spolupracovat. Byl to pro mne velmi náročný rok a já jsem pracovala ze všech sil. Nebyla to pro mne jednoduchá doba. Chtěla bych říci, že jsme v době covidové jako Plzeňský kraj obstáli velmi dobře. Patříme mezi přední kraje, které zvládly nejen covid, ale také vybudovat očkovací centra, testovací místa, postavit mobilní očkovací týmy a oočkovat přes 75 % obyvatel našeho kraje. Vedle toho jsme pracovali i na tom, jak chceme zkvalitnit řízení našich nemocnic. Za tu dobu rok a čtvrt jsme zkrátili ztrátu nemocnic na 153 mil. korun oproti roku 2019, kdy byla ztráta 276 milionů. Udělala jsem maximum proto, abychom ztrátu snížili. Za to, jakým způsobem hospodařily naše nemocnice, zaslouží velké poděkování lidé z vedení nemocnic Plzeňského kraje. Přeji Plzeňskému kraji, aby se rozvíjel, aby měl co nejvíce úspěšných projektů a aby dokázal to, co my jsme dokázali v oblasti zdravotnictví i v jiných oblastech.“

Záchranáři pátrali po pobodané ženě. Šlo o nejapný žert za desítky tisíc korun