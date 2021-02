Určitě nejsem první ani poslední, kdo se v posledních měsících potýká s tím, že mu pár dní není úplně dobře, a hned začne přemýšlet, zda má či nemá covid. I mě několik dní bolela hlava, pokašlávala jsem a cítila úpornou únavu. Pracovala jsem z domova, kde jsem sama, tak jsem to nejdřív moc neřešila. Věřila jsem, že to nějak jako vždycky přejde. Přišel ale víkend a ten jsem celý prospala. Můj stav se pak sice výrazně zlepšil, ale pořád jsem se necítila ve své kůži, stále se mi točila hlava, bolelo mě břicho a nemohla jsem usnout. A tak jsem zhruba po měsíci dobrovolného vězení raději vyrazila k lékaři, kde jsem absolvovala řadu vyšetření včetně testu na covid-19, ale nic podstatného nenašli. Covid jsem prý ale klidně prodělat mohla.

COVID-19 JE STÁLE NEZNÁMÝ

Vrtalo mi to hlavou, počkala jsem ale ještě další měsíc a ochotně si pro svůj klid zaplatila 500 korun za test na protilátky. Na poliklinice na Borech mi v odběrové místnosti sestřička hodinu po poledni nabrala krev z ruky a druhý den ráno jsem si vyzvedla v nemocnici Privamed na oddělení klinické mikrobiologie obálku se svým jménem a informací o výsledku. „Covid-19 IgG negativní,“ stálo tam. Zvláštní, skoro bych se vsadila, že jsem covid měla. „Protilátky se nemusejí v krvi v dostatečném množství prokázat, i když člověk nemoc prodělal. Záleží, jak probíhala a jaká doba od ní uplynula. Optimální čas pro testování je od 30. dne po prvním pozitivním PCR testu nebo po 30. dni od prvních příznaků onemocnění. Ale imunitní systém si nemoc může pamatovat, přestože protilátky chybějí nebo je jich málo. Dlouhodobé zkušenosti však s touto nemocí nejsou, takže těžko vyslovovat jednoznačná stanoviska,“ vysvětluje Simona Bláhová, primářka oddělení klinické mikrobiologie, které vyhodnocuje testy na protilátky, ale zejména PCR testy.

ODDĚLENÍ MUSELO POSÍLIT

Vzorky na PCR testy pocházejí z odběrového stanu, z lůžkových oddělení nebo ambulancí nemocnice. Testy na protilátky se nabírají v odběrových místech na poliklinikách či v nemocnici. Vzorky se svážejí také z dalších zdravotnických zařízení patřících do skupiny Privamed a od dalších lékařů. O testování se lidé stále zajímají. „Na testování onemocnění covid-19 jsme vyčlenili speciální tým. Museli jsme přeorganizovat práci a navýšit počet pracovníků,“ říká lékařka Lucie Kilbergerová. Celkem tak na oddělení nyní působí 15 zaměstnanců.

NOVINKOU ROKU JSOU EXPRESTESTY

Oddělení klinické mikrobiologie denně zpracuje stovky testů, z nichž ty na protilátky tvoří menšinu. PCR odběry se dělají na doporučení hygienika, lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost a také pro samoplátce.

„Informaci o výsledku PCR testu dostane klient do mobilního telefonu do 48 hodin,“ uvádí další lékařka oddělení Veronika Rokytová. Připomíná, že nově dělají PCR testy v expresním režimu. Jsou pro samoplátce i pro indikované pacienty, kteří se za příplatek dostanou na testy dříve a výsledek mají do pěti hodin od náběru. „Je o ně zájem. Využívají je například lidé, kteří potřebují vycestovat,“ dodává lékařka.

POZITIVITA MŮŽE PŘETRVÁVAT DLOUHO

Někteří však mají smůlu, testy prokáží pozitivitu a místo do zahraničí putují do karantény. „Pozitivita někdy může přetrvávat řadu týdnů. Je sice možné udělat test, který dokáže odhalit, zda je vir životaschopný nebo už mrtvý a nikoho neohrožuje. Ale test trvá poměrně dlouho, takže pro lidi, kteří potřebují rychle odcestovat, není tím pravým,“ míní primářka Bláhová.

OČKOVACÍ MÍSTO JE I V PRIVAMEDU

I v nemocnici funguje od 8. ledna očkovací místo a na kontě má už více než 600 proočkovaných klientů z řad zdravotníků i veřejnosti.