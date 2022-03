Očkování bez registrace v březnu

kategorie dospělí 16+

OČM Stod (ex ÚSP) - ČT, PÁ | 8 - 14 h

OČM Domažlice (v nemocnici) - PO, PÁ | 8 - 12 a 13 - 15 hod

OČM Rokycany (areál nemocnice) - PÁ | 8 - 11 hod

OČM Klatovy (nemocnice monoblok) - PÁ | 9 - 12 hod .

OČM Planá (Nemocnice Sv. Anna) - PÁ | 8 - 13 hod

kategorie mládež 12 až 15 let

OČM Domažlice (nemocnice) - PO, PÁ | 13 - 14 hod

OČM Rokycany (nemocnice) - PÁ | 8 - 11 hod

OČM KN a SN jen s registrací dle nabídky termínů v rezervačním systému

kategorie děti 5 - 11 let

jen s registrací podle informací na webech jednotlivých OČM - pouze Domažlice, Klatovy, Rokycany, Stod.

Zdroj: nemocnicepk.cz

