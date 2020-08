První prázdninový měsíc se některé památky Plzeňského kraje těšily z rekordní návštěvnosti. Státní hrady Rabí a Velhartice dokonce dosáhly svého maxima za posledních pět let.

„Oběma hradům se díky vysoké červencové a srpnové návštěvnosti podařilo vymazat ztráty z jarních měsíců, které způsobil posunutý začátek návštěvnické sezony o 55 dní,“ uvedla Markéta Slabová, mluvčí českobudějovické správy NPÚ, pod kterou památky v Plzeňském kraji spadají.

Výraznější propad návštěvnosti zaznamenal pouze zámek Horšovský Týn. Může za to zrušení řady kulturních akcí, například oblíbené výstavy filmových kostýmů či Trauttmansdorffských slavností, které jindy navštěvovaly tisíce lidí.

Chyběly i jarní zájezdy seniorů a školní výlety, v létě na památkách ubylo návštěv z dětských táborů. A samozřejmě chybí cizinci třeba na Švihově Němci, Holanďané a Rusové, kteří zde bývali častými návštěvníky.

STAROSTI S ROZESTUPY

Velký problém představovaly při prohlídkách památek, ale i jinde povinné rozestupy mezi návštěvníky, kvůli nimž museli na řadě míst snížit kapacitu. Například v plaském klášteře snížili velikost skupiny pro základní okruh ze 45 na 30 lidí. U okruhu Hodinové věže je to ještě citelnější. „Je tam mnohem méně místa, a tudíž je i těžší udržet dvoumetrové rozestupy. Skupinu jsme tedy snížili ze 45 na šest lidí,“ upřesnila Monika Tuková z návštěvnického centra kláštera v Plasích.

POKLES V PIVOVARU

Nejinak tomu bylo i na turistických trasách v plzeňském pivovaru, kde stanovili počet návštěvníků jedné prohlídky na 30 osob. I zde však trpí nedostatkem turistů z ciziny. „Celková návštěvnost na našich trasách v červenci meziročně poklesla o zhruba 70 procent. Přijíždí výrazně méně zahraničních turistů, kteří například na trase Pilsner Urquell loni tvořili skoro polovinu všech návštěvníků,“ přiznal mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. Do pivovaru však lidé přicházejí i za kulturními akcemi jako Léto v Prazdroji. „Kapacita čtvrtečních koncertů bývá pravidelně kompletně naplněna, je vidět, že lidé mají po několika měsících strávených v izolaci chuť se setkávat s přáteli a bavit se,“ dodal Kovář.

ZÁJEM O BOHEMIA SEKT

Jako nadprůměrné co do počtu návštěvníků pak hodnotí léto v Bohemia Sektu; období červenec až září by mělo být dokonce rekordní. „V souvislosti s blížícím se padesátým výročím naší značky očekáváme zvýšený zájem o prohlídky i na podzim. Přes vydařenou letní sezonu očekáváme, že celkový počet návštěvníků bude letos s ohledem na epidemiologickou situaci slabší, než jsme zvyklí,“ dodal ředitel Bohemia Sektu Ondřej Beránek.